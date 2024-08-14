Кухарук сделал заявление в честь юбилея Тюменской области

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук поздравил Тюменскую область с 80-летием. Глава округа пожелал тюменцам благополучия и семейного тепла.
«Поздравляю жителей Тюменской области с праздником! Желаю благополучия и успехов во всех делах, тепла и мира — каждой семье! Всегда ждем вас в Югре», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Глава ХМАО отметил, что регионы объединяют совместные проекты. «Мы вместе реализуем проекты по строительству дорог, соединяющих города и районы двух регионов. Развиваем науку, образование, культуру, делимся опытом во многих сферах — от промышленности до здравоохранения», — добавил он.
До назначения главой ХМАО Кухарук занимал пост мэра Тюмени с 2018 года. После повышения его сменил Максим Афанасьев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.