Кухарук сделал заявление в честь юбилея Тюменской области

Кухарук поздравил Тюменскую область с юбилеем
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Кухарук пожелала тюменцам семейного тепла
Кухарук пожелала тюменцам семейного тепла Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук поздравил Тюменскую область с 80-летием. Глава округа пожелал тюменцам благополучия и семейного тепла.

«Поздравляю жителей Тюменской области с праздником! Желаю благополучия и успехов во всех делах, тепла и мира — каждой семье! Всегда ждем вас в Югре», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Глава ХМАО отметил, что регионы объединяют совместные проекты. «Мы вместе реализуем проекты по строительству дорог, соединяющих города и районы двух регионов. Развиваем науку, образование, культуру, делимся опытом во многих сферах — от промышленности до здравоохранения», — добавил он.

До назначения главой ХМАО Кухарук занимал пост мэра Тюмени с 2018 года. После повышения его сменил Максим Афанасьев.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук поздравил Тюменскую область с 80-летием. Глава округа пожелал тюменцам благополучия и семейного тепла. «Поздравляю жителей Тюменской области с праздником! Желаю благополучия и успехов во всех делах, тепла и мира — каждой семье! Всегда ждем вас в Югре», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Глава ХМАО отметил, что регионы объединяют совместные проекты. «Мы вместе реализуем проекты по строительству дорог, соединяющих города и районы двух регионов. Развиваем науку, образование, культуру, делимся опытом во многих сферах — от промышленности до здравоохранения», — добавил он. До назначения главой ХМАО Кухарук занимал пост мэра Тюмени с 2018 года. После повышения его сменил Максим Афанасьев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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