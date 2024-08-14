После массовых отравлений в «Жизньмарте» разработали новые меры безопасности

14 августа 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

В сети внедряют новые правила пищевой безопасности Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта» После массовых отравлений, случившихся в мае в «Жизньмарте», в сети разработали новые правила, которые впредь должны обезопасить покупателей от заражений. Информацией о нововведениях с URA.RU поделился владелец компании Иван Зайченко. «Нашей целью было усилить контроль пищевой безопасности на фабриках. В общепите главный фактор риска — ошибки людей, важно снизить вероятность этих ошибок. Мы разработали комплексную систему регламентов и сценариев, которые усиливают контроль фабрик на всех этапах производства готовой еды. Это серьезно упростит жизнь нашим поставщикам, потому что мы создали стандарт в виде чек-листа и помогаем его внедрять», — рассказал Зайченко. Чек-лист разрабатывала команда из внешних аудиторов и специалистов службы контроля «Жизньмарта». Например, новые правила включают большой набор требований к личной гигиене и здоровью сотрудников фабрик. Они должны несколько раз в год проходить обязательные проверки на стафилококк и сальмонеллез — в том числе при выходе с больничного или из отпуска. «По нормам законодательства, такие проверки должны проходить только один раз в год, то есть наш контроль в некотором смысле строже. Кромеи того, сами поставщики обязаны регулярно отправлять образцы готовой еды и сырье на обследование в лаборатории ФБУЗ Роспотребнадзора и „Кволити мед“, с которыми заключены договоры», — добавил ресторатор. Волна отравлений в «Жизньмарте» прокатилась в конце мая. Тогда десятки людей почувствовали себя плохо, поев еды из сети. Зайченко объявил, что те, кто докажет факт отравления именно в его магазинах, получат по миллиону рублей. Пока выплаты не были произведены, потому что идут проверки. Всего об отравлениях ресторатору сообщили около 300 человек. Более подробно о событиях в популярной сети — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После массовых отравлений, случившихся в мае в «Жизньмарте», в сети разработали новые правила, которые впредь должны обезопасить покупателей от заражений. Информацией о нововведениях с URA.RU поделился владелец компании Иван Зайченко. «Нашей целью было усилить контроль пищевой безопасности на фабриках. В общепите главный фактор риска — ошибки людей, важно снизить вероятность этих ошибок. Мы разработали комплексную систему регламентов и сценариев, которые усиливают контроль фабрик на всех этапах производства готовой еды. Это серьезно упростит жизнь нашим поставщикам, потому что мы создали стандарт в виде чек-листа и помогаем его внедрять», — рассказал Зайченко. Чек-лист разрабатывала команда из внешних аудиторов и специалистов службы контроля «Жизньмарта». Например, новые правила включают большой набор требований к личной гигиене и здоровью сотрудников фабрик. Они должны несколько раз в год проходить обязательные проверки на стафилококк и сальмонеллез — в том числе при выходе с больничного или из отпуска. «По нормам законодательства, такие проверки должны проходить только один раз в год, то есть наш контроль в некотором смысле строже. Кромеи того, сами поставщики обязаны регулярно отправлять образцы готовой еды и сырье на обследование в лаборатории ФБУЗ Роспотребнадзора и „Кволити мед“, с которыми заключены договоры», — добавил ресторатор. Волна отравлений в «Жизньмарте» прокатилась в конце мая. Тогда десятки людей почувствовали себя плохо, поев еды из сети. Зайченко объявил, что те, кто докажет факт отравления именно в его магазинах, получат по миллиону рублей. Пока выплаты не были произведены, потому что идут проверки. Всего об отравлениях ресторатору сообщили около 300 человек. Более подробно о событиях в популярной сети — в отдельном сюжете URA.RU.