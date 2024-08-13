После массовых отравлений в «Жизньмарте» 300 человек попросили миллион

14 августа 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

В сети проверят все обращения и если они подтвердятся, выплатят деньги Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта» После массовых отравлений в торговых точках «ЖизньМарта», случившихся в мае, около 300 уральцев обратились в компанию с требованием выплатить им по миллиону рублей. Все заявления будут проверены, сообщил URA.RU владелец сети Иван Зайченко. «После объявления миллиона к нам обратилось около 300 человек. 80% обратившихся более не вышли на связь. Мы делали официальный запрос в Роспотребнадзор, чтобы получить списки людей, попавших в больницы. В ведомстве нам отказали в предоставлении данных, так как это персональные сведения. Сейчас мы запрашиваем в РПН информацию по каждому обращению, которое есть у нас, и ждем ответа, чтобы подтвердить случай», — объяснил ресторатор. Новость по теме Владелец «Жизньмарта» призвал екатеринбуржцев не облизывать яйца ради миллиона Он добавил, что не все пострадавшие предоставили документы со справкой и печатью в оригинале, по которым можно проверить подлинность случая. Тем не менее, Зайченко намерен сдержать обещание и выплатить отравившимся по миллиону. «Это длительный процесс, но мы доведем его до конца», — уверил он. Об отравлении стало известно 22 мая. Десятки людей сообщили, что почувствовали себя плохо, съев продукты из «Жизньмарта». Началось расследование Роспотребнадзора и внутри компании. Иван Зайченко заявил, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация, однако позже взял свои слова обратно: якобы некоторые уральцы решили заразиться специально ради выплат. Позже ресторатор извинился и сказал, что те, чьи случаи будут доказаны, получат миллион. Более подробно о той истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После массовых отравлений в торговых точках «ЖизньМарта», случившихся в мае, около 300 уральцев обратились в компанию с требованием выплатить им по миллиону рублей. Все заявления будут проверены, сообщил URA.RU владелец сети Иван Зайченко. «После объявления миллиона к нам обратилось около 300 человек. 80% обратившихся более не вышли на связь. Мы делали официальный запрос в Роспотребнадзор, чтобы получить списки людей, попавших в больницы. В ведомстве нам отказали в предоставлении данных, так как это персональные сведения. Сейчас мы запрашиваем в РПН информацию по каждому обращению, которое есть у нас, и ждем ответа, чтобы подтвердить случай», — объяснил ресторатор. Он добавил, что не все пострадавшие предоставили документы со справкой и печатью в оригинале, по которым можно проверить подлинность случая. Тем не менее, Зайченко намерен сдержать обещание и выплатить отравившимся по миллиону. «Это длительный процесс, но мы доведем его до конца», — уверил он. Об отравлении стало известно 22 мая. Десятки людей сообщили, что почувствовали себя плохо, съев продукты из «Жизньмарта». Началось расследование Роспотребнадзора и внутри компании. Иван Зайченко заявил, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация, однако позже взял свои слова обратно: якобы некоторые уральцы решили заразиться специально ради выплат. Позже ресторатор извинился и сказал, что те, чьи случаи будут доказаны, получат миллион. Более подробно о той истории — в сюжете URA.RU.