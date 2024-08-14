Силуанов: РФ находится среди стран с высоким уровнем доходов населения

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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, силуанов антон
Минфин и ЦБ действуют совместно для баланса в российской экономике, заявил Силуанов Фото:

По уровню доходов населения Российская Федерация входит в число стран с высокими показателями. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Россия сегодня среди стран с высоким уровнем доходов населения», — заявил Силуанов. Его слова передают РИА Новости. По его словам, надежный финансовый щит способствует росту экономики РФ, несмотря на внешние санкции. Он отметил, что ведется постоянная совместная работа Минфина и ЦБ для поиска баланса между «жесткостью денежно-кредитной и бюджетной политики».

Ранее Всемирный банк перевел Россию в категорию стран с высоким уровнем дохода населения. На каждого жителя страны приходится около 14 тысяч долларов валового дохода. Такие данные указаны в документе, который опубликовал банк, передает «Национальная служба новостей».

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По уровню доходов населения Российская Федерация входит в число стран с высокими показателями. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Россия сегодня среди стран с высоким уровнем доходов населения», — заявил Силуанов. Его слова передают РИА Новости. По его словам, надежный финансовый щит способствует росту экономики РФ, несмотря на внешние санкции. Он отметил, что ведется постоянная совместная работа Минфина и ЦБ для поиска баланса между «жесткостью денежно-кредитной и бюджетной политики». Ранее Всемирный банк перевел Россию в категорию стран с высоким уровнем дохода населения. На каждого жителя страны приходится около 14 тысяч долларов валового дохода. Такие данные указаны в документе, который опубликовал банк, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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