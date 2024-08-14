Силуанов: РФ находится среди стран с высоким уровнем доходов населения

По уровню доходов населения Российская Федерация входит в число стран с высокими показателями. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Россия сегодня среди стран с высоким уровнем доходов населения», — заявил Силуанов. Его слова передают РИА Новости. По его словам, надежный финансовый щит способствует росту экономики РФ, несмотря на внешние санкции. Он отметил, что ведется постоянная совместная работа Минфина и ЦБ для поиска баланса между «жесткостью денежно-кредитной и бюджетной политики».
Ранее Всемирный банк перевел Россию в категорию стран с высоким уровнем дохода населения. На каждого жителя страны приходится около 14 тысяч долларов валового дохода. Такие данные указаны в документе, который опубликовал банк, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.