Экономика Силуанов: РФ находится среди стран с высоким уровнем доходов населения 14 августа 2024 в 12:56 Размер текста - 17 + Минфин и ЦБ действуют совместно для баланса в российской экономике, заявил Силуанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU По уровню доходов населения Российская Федерация входит в число стран с высокими показателями. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Россия сегодня среди стран с высоким уровнем доходов населения», — заявил Силуанов. Его слова передают РИА Новости. По его словам, надежный финансовый щит способствует росту экономики РФ, несмотря на внешние санкции. Он отметил, что ведется постоянная совместная работа Минфина и ЦБ для поиска баланса между «жесткостью денежно-кредитной и бюджетной политики». Ранее Всемирный банк перевел Россию в категорию стран с высоким уровнем дохода населения. На каждого жителя страны приходится около 14 тысяч долларов валового дохода. Такие данные указаны в документе, который опубликовал банк, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! По уровню доходов населения Российская Федерация входит в число стран с высокими показателями. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Россия сегодня среди стран с высоким уровнем доходов населения», — заявил Силуанов. Его слова передают РИА Новости. По его словам, надежный финансовый щит способствует росту экономики РФ, несмотря на внешние санкции. Он отметил, что ведется постоянная совместная работа Минфина и ЦБ для поиска баланса между «жесткостью денежно-кредитной и бюджетной политики». Ранее Всемирный банк перевел Россию в категорию стран с высоким уровнем дохода населения. На каждого жителя страны приходится около 14 тысяч долларов валового дохода. Такие данные указаны в документе, который опубликовал банк, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям