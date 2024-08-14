Военкор объяснил, когда Россия полностью избавится от атак беспилотников ВСУ

Военкор Ткач: Россия избавится от атак дронов ВСУ, когда ПВО ВС РФ станут лучше

14 августа 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

По словам Василия Ткача, проблема с прилетом БПЛА Украины по регионам РФ будет купирована со временем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ПВО смогут полностью подавить атаки беспилотников ВСУ, когда улучшат свои показатели и станут более эффективными в работе. Однако для этого понадобится какое-то время. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил военный корреспондент издания «Украина.ру» Василий Ткач. Новость по теме 117 беспилотников и восемь областей: что известно о массированной атаке ВСУ по России «В течение какого-то количества месяцев проблема с беспилотниками будет купирована, как была в свое время купирована проблема с HIMARS и другими американскими вооружениями. <…> Идет постоянная работа военно-промышленного комплекса, то есть с этим [атаками дронов ВСУ] пытаются справиться, разрабатывают систему радиоэлектронной борьбы и систему борьбы с беспилотниками при помощи беспилотников», -заявил Ткач. Военкор добавил, что на данный момент для российских систем ПВО нужно время, чтобы они улучшили свои показатели и вышли на новый уровень. «Я думаю, понадобится какое-то время для того, чтобы эти системы вышли на новый уровень, стали более эффективными», — объяснил военкор. За сутки 14 августа украинская сторона выпустила по российской территории 117 беспилотников и несколько ракет Точка-У». Так, в Курской и Воронежской областях сбили четыре ракеты и 37 беспилотников. В Белгородской, Нижегородской и Волгоградской областях было ликвидировано 17, 11 и девять БПЛА соответственно. Также три беспилотника было сбито в Брянском регионе, два — в Орловском и один — в Ростовской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ПВО смогут полностью подавить атаки беспилотников ВСУ, когда улучшат свои показатели и станут более эффективными в работе. Однако для этого понадобится какое-то время. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил военный корреспондент издания «Украина.ру» Василий Ткач. «В течение какого-то количества месяцев проблема с беспилотниками будет купирована, как была в свое время купирована проблема с HIMARS и другими американскими вооружениями. <…> Идет постоянная работа военно-промышленного комплекса, то есть с этим [атаками дронов ВСУ] пытаются справиться, разрабатывают систему радиоэлектронной борьбы и систему борьбы с беспилотниками при помощи беспилотников», -заявил Ткач. Военкор добавил, что на данный момент для российских систем ПВО нужно время, чтобы они улучшили свои показатели и вышли на новый уровень. «Я думаю, понадобится какое-то время для того, чтобы эти системы вышли на новый уровень, стали более эффективными», — объяснил военкор. За сутки 14 августа украинская сторона выпустила по российской территории 117 беспилотников и несколько ракет Точка-У». Так, в Курской и Воронежской областях сбили четыре ракеты и 37 беспилотников. В Белгородской, Нижегородской и Волгоградской областях было ликвидировано 17, 11 и девять БПЛА соответственно. Также три беспилотника было сбито в Брянском регионе, два — в Орловском и один — в Ростовской области.