Комик Незлобин продал последнюю элитную квартиру в Москве

Юморист Александр Незлобин (уроженец Полевского, Свердловская область) продал последнюю московскую квартиру рядом с Патриаршими прудами в Пресненском районе. Информация об этом появилась в Telegram.
«Сделка прошла в конце июля. Незлобин избавился от 75-метровой двухкомнатной квартиры в пятиэтажном доме 1933 года на улице Спиридоновка», — передает telegram-канал Shot. До момента продажи там жили арендаторы, которых семья нашла одновременно с эмиграцией в США.
Еще одну московскую квартиру комик продал в декабре 2023-го. Она находилась на улице Каретный Ряд в Тверском районе. Незлобин распродал свою недвижимость в России после начала в 2022 году боевых действий на Украине. Свою карьеру юмориста он начинал в Екатеринбурге.
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