Комик Незлобин продал последнюю элитную квартиру в Москве

14 августа 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

Александр Незлобин продал жилье в конце июля Фото: Дарья Попова © URA.RU Юморист Александр Незлобин (уроженец Полевского, Свердловская область) продал последнюю московскую квартиру рядом с Патриаршими прудами в Пресненском районе. Информация об этом появилась в Telegram. «Сделка прошла в конце июля. Незлобин избавился от 75-метровой двухкомнатной квартиры в пятиэтажном доме 1933 года на улице Спиридоновка», — передает telegram-канал Shot. До момента продажи там жили арендаторы, которых семья нашла одновременно с эмиграцией в США. Еще одну московскую квартиру комик продал в декабре 2023-го. Она находилась на улице Каретный Ряд в Тверском районе. Незлобин распродал свою недвижимость в России после начала в 2022 году боевых действий на Украине. Свою карьеру юмориста он начинал в Екатеринбурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юморист Александр Незлобин (уроженец Полевского, Свердловская область) продал последнюю московскую квартиру рядом с Патриаршими прудами в Пресненском районе. Информация об этом появилась в Telegram. «Сделка прошла в конце июля. Незлобин избавился от 75-метровой двухкомнатной квартиры в пятиэтажном доме 1933 года на улице Спиридоновка», — передает telegram-канал Shot. До момента продажи там жили арендаторы, которых семья нашла одновременно с эмиграцией в США. Еще одну московскую квартиру комик продал в декабре 2023-го. Она находилась на улице Каретный Ряд в Тверском районе. Незлобин распродал свою недвижимость в России после начала в 2022 году боевых действий на Украине. Свою карьеру юмориста он начинал в Екатеринбурге.