Комик Незлобин продал последнюю элитную квартиру в Москве

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Ресторан ESHAK. Открытие летней веранды. Екатеринбург, незлобин
Александр Незлобин продал жилье в конце июля Фото:

Юморист Александр Незлобин (уроженец Полевского, Свердловская область) продал последнюю московскую квартиру рядом с Патриаршими прудами в Пресненском районе. Информация об этом появилась в Telegram.

«Сделка прошла в конце июля. Незлобин избавился от 75-метровой двухкомнатной квартиры в пятиэтажном доме 1933 года на улице Спиридоновка», — передает telegram-канал Shot. До момента продажи там жили арендаторы, которых семья нашла одновременно с эмиграцией в США.

Еще одну московскую квартиру комик продал в декабре 2023-го. Она находилась на улице Каретный Ряд в Тверском районе. Незлобин распродал свою недвижимость в России после начала в 2022 году боевых действий на Украине. Свою карьеру юмориста он начинал в Екатеринбурге.

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Юморист Александр Незлобин (уроженец Полевского, Свердловская область) продал последнюю московскую квартиру рядом с Патриаршими прудами в Пресненском районе. Информация об этом появилась в Telegram. «Сделка прошла в конце июля. Незлобин избавился от 75-метровой двухкомнатной квартиры в пятиэтажном доме 1933 года на улице Спиридоновка», — передает telegram-канал Shot. До момента продажи там жили арендаторы, которых семья нашла одновременно с эмиграцией в США. Еще одну московскую квартиру комик продал в декабре 2023-го. Она находилась на улице Каретный Ряд в Тверском районе. Незлобин распродал свою недвижимость в России после начала в 2022 году боевых действий на Украине. Свою карьеру юмориста он начинал в Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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