Таможенники перехватили в Екатеринбурге медали, которые вручал Гитлер

14 августа 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

Посылку отправили из Мюнхена (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге таможенники перехватили в посылке из Мюнхена немецкие медали от 1913 до 1945 года, которые вручал бывший канцлер Германского Рейха Адольф Гитлер. Посылку ждал учитель физкультуры, выигравший ордена на аукционе. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Информация об этом появилась в Telegram. «Местный учитель физкультуры выиграл медали на интернет-аукционе. Хотел продать коллекционерам. Посылка выехала из Мюнхена. Уральским таможенникам она показалась очень подозрительной и коробку вскрыли. Внутри нашли немецкие знаки отличия (от 1913 до 1945 года). Среди них — „Железный крест“ Третьего рейха, медали за выслугу в вермахте и имперские орлы», — передает telegram-канал Ural Mash. Когда мужчина пришел на почту за посылкой, его встретили сотрудники полиции. Учителя увезли в отдел полиции, ему грозит срок за контрабанду. Согласно экспертизе, партия медалей стоит около 300 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о свердловчанине, попавшем под суд из-за попытки продать танковое оптическое устройство для наблюдения в Казахстан. Мужчина попался сотрудникам Уральской оперативной таможни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге таможенники перехватили в посылке из Мюнхена немецкие медали от 1913 до 1945 года, которые вручал бывший канцлер Германского Рейха Адольф Гитлер. Посылку ждал учитель физкультуры, выигравший ордена на аукционе. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Информация об этом появилась в Telegram. «Местный учитель физкультуры выиграл медали на интернет-аукционе. Хотел продать коллекционерам. Посылка выехала из Мюнхена. Уральским таможенникам она показалась очень подозрительной и коробку вскрыли. Внутри нашли немецкие знаки отличия (от 1913 до 1945 года). Среди них — „Железный крест“ Третьего рейха, медали за выслугу в вермахте и имперские орлы», — передает telegram-канал Ural Mash. Когда мужчина пришел на почту за посылкой, его встретили сотрудники полиции. Учителя увезли в отдел полиции, ему грозит срок за контрабанду. Согласно экспертизе, партия медалей стоит около 300 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о свердловчанине, попавшем под суд из-за попытки продать танковое оптическое устройство для наблюдения в Казахстан. Мужчина попался сотрудникам Уральской оперативной таможни.