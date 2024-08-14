Алаудинов заявил о главном просчете Зеленского при атаке на Курскую область

Алаудинов: переговоров с Зеленским, где он мог бы поставить ультиматум, не будет

14 августа 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

Апти Алаудинов отметил просчеты всего блока НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ВС РФ успешно отражают атаки ВСУ в Курской области, и переговоров, на которых лидер Украины Владимир Зеленский мог бы поставить ультиматум России, не будет. Об этом заявил командир спецназа АХМАТ Апти Алаудинов в эфире федерального телеканала. «Не будет переговоров, на которых Зеля (Владимир Зеленский — прим. URA.RU) сможет поставить какой-то ультиматум, как они планировали. В этом плане просчитались американцы и весь блок НАТО», — подчеркнул Алаудинов в эфире Первого канала. Он добавил, что план Украины по захвату АЭС в Курчатове и последующему ультиматуму России провалился. Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС в Курчатове 11 августа и предъявить России ультиматум. Однако украинским войскам не удалось выполнить эту задачу, и большая часть техники, участвовавшая в операции, была уничтожена. Он также отметил, что украинским военным не удалось захватить Суджу, и город остается под контролем российских сил. В Курской области с 6 августа ведутся бои, введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ успешно отражают атаки ВСУ в Курской области, и переговоров, на которых лидер Украины Владимир Зеленский мог бы поставить ультиматум России, не будет. Об этом заявил командир спецназа АХМАТ Апти Алаудинов в эфире федерального телеканала. «Не будет переговоров, на которых Зеля (Владимир Зеленский — прим. URA.RU) сможет поставить какой-то ультиматум, как они планировали. В этом плане просчитались американцы и весь блок НАТО», — подчеркнул Алаудинов в эфире Первого канала. Он добавил, что план Украины по захвату АЭС в Курчатове и последующему ультиматуму России провалился. Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС в Курчатове 11 августа и предъявить России ультиматум. Однако украинским войскам не удалось выполнить эту задачу, и большая часть техники, участвовавшая в операции, была уничтожена. Он также отметил, что украинским военным не удалось захватить Суджу, и город остается под контролем российских сил. В Курской области с 6 августа ведутся бои, введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.