Алаудинов заявил о главном просчете Зеленского при атаке на Курскую область

Алаудинов: переговоров с Зеленским, где он мог бы поставить ультиматум, не будет
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, алаудинов апти
Апти Алаудинов отметил просчеты всего блока НАТО Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВС РФ успешно отражают атаки ВСУ в Курской области, и переговоров, на которых лидер Украины Владимир Зеленский мог бы поставить ультиматум России, не будет. Об этом заявил командир спецназа АХМАТ Апти Алаудинов в эфире федерального телеканала.

«Не будет переговоров, на которых Зеля (Владимир Зеленский — прим. URA.RU) сможет поставить какой-то ультиматум, как они планировали. В этом плане просчитались американцы и весь блок НАТО», — подчеркнул Алаудинов в эфире Первого канала. Он добавил, что план Украины по захвату АЭС в Курчатове и последующему ультиматуму России провалился.

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС в Курчатове 11 августа и предъявить России ультиматум. Однако украинским войскам не удалось выполнить эту задачу, и большая часть техники, участвовавшая в операции, была уничтожена. Он также отметил, что украинским военным не удалось захватить Суджу, и город остается под контролем российских сил. В Курской области с 6 августа ведутся бои, введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

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ВС РФ успешно отражают атаки ВСУ в Курской области, и переговоров, на которых лидер Украины Владимир Зеленский мог бы поставить ультиматум России, не будет. Об этом заявил командир спецназа АХМАТ Апти Алаудинов в эфире федерального телеканала. «Не будет переговоров, на которых Зеля (Владимир Зеленский — прим. URA.RU) сможет поставить какой-то ультиматум, как они планировали. В этом плане просчитались американцы и весь блок НАТО», — подчеркнул Алаудинов в эфире Первого канала. Он добавил, что план Украины по захвату АЭС в Курчатове и последующему ультиматуму России провалился. Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС в Курчатове 11 августа и предъявить России ультиматум. Однако украинским войскам не удалось выполнить эту задачу, и большая часть техники, участвовавшая в операции, была уничтожена. Он также отметил, что украинским военным не удалось захватить Суджу, и город остается под контролем российских сил. В Курской области с 6 августа ведутся бои, введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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