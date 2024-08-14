Боевики ВСУ получили команду расстреливать мирных жителей в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, разведчик, дозор, всу, сбу, украинские военные,  stock
ВСУ получили команду расстреливать мирных жителей Курской области в случае противодействия, Мария Захарова Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Боевики ВСУ получили команду расстреливать мирных жителей в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Взятые в плен боевики ВСУ признаются, что получили команду в случае сопротивления со стороны мирных жителей безжалостно расстреливать всех на месте», — передали комментарий Захаровой на сайте Министерства иностранных дел РФ. Украинские формирования без разбора ведут огонь по мирным жителям, пытающимся эвакуироваться из опасных районов, обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, занимаются откровенным мародерством, уточнено в заявлении.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских военных на автобус в Лисичанске (ЛНР). В результате взрыва боеприпаса кассетного типа пострадали 28 человек и погибли двое.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боевики ВСУ получили команду расстреливать мирных жителей в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Взятые в плен боевики ВСУ признаются, что получили команду в случае сопротивления со стороны мирных жителей безжалостно расстреливать всех на месте», — передали комментарий Захаровой на сайте Министерства иностранных дел РФ. Украинские формирования без разбора ведут огонь по мирным жителям, пытающимся эвакуироваться из опасных районов, обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, занимаются откровенным мародерством, уточнено в заявлении. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских военных на автобус в Лисичанске (ЛНР). В результате взрыва боеприпаса кассетного типа пострадали 28 человек и погибли двое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...