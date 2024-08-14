Боевики ВСУ получили команду расстреливать мирных жителей в Курской области

14 августа 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

ВСУ получили команду расстреливать мирных жителей Курской области в случае противодействия, Мария Захарова Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Боевики ВСУ получили команду расстреливать мирных жителей в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Взятые в плен боевики ВСУ признаются, что получили команду в случае сопротивления со стороны мирных жителей безжалостно расстреливать всех на месте», — передали комментарий Захаровой на сайте Министерства иностранных дел РФ. Украинские формирования без разбора ведут огонь по мирным жителям, пытающимся эвакуироваться из опасных районов, обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, занимаются откровенным мародерством, уточнено в заявлении. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских военных на автобус в Лисичанске (ЛНР). В результате взрыва боеприпаса кассетного типа пострадали 28 человек и погибли двое. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боевики ВСУ получили команду расстреливать мирных жителей в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Взятые в плен боевики ВСУ признаются, что получили команду в случае сопротивления со стороны мирных жителей безжалостно расстреливать всех на месте», — передали комментарий Захаровой на сайте Министерства иностранных дел РФ. Украинские формирования без разбора ведут огонь по мирным жителям, пытающимся эвакуироваться из опасных районов, обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, занимаются откровенным мародерством, уточнено в заявлении. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских военных на автобус в Лисичанске (ЛНР). В результате взрыва боеприпаса кассетного типа пострадали 28 человек и погибли двое.