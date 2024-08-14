Задержанным иностранцам грозит выдворение за пределы РФ (архивное фото) Фото: Кондрат Александров © URA.RU

На главном распределительном центре Ozon в Екатеринбурге 14 августа силовики устроили облаву на мигрантов. За время операции проверено 186 иностранцев, из которых 30 человек доставлены в отдел полиции. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД.

«Из 30 иностранцев, доставленных в отдел полиции № 7 УМВД, выявлены 18 нарушителей миграционного законодательства. Так, шесть человек нарушили режим пребывания на территории РФ, выразившийся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание в России, другие шесть иностранцев нарушили правила пребывания в РФ, еще шесть граждан уклонились от прохождения обязательной государственной идентификации личности», — пояснили в ведомстве.

Нарушителям грозит выдворение за пределы РФ. Силовики продолжают надзор за исполнением миграционного законодательства.

В рейде приняли участие прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, сотрудники территориального ОВД, городского УМВД, в том числе организации охраны общественного порядка. Также на месте были подразделения по вопросам миграции, ГАИ, оперативники, кинологи, сотрудники ППСП, ДПиКИГ и волонтеры.

Ранее силовики устроили облаву на иностранцев, продающих фрукты в Екатеринбург. После их задержания местные жители устроили давку, разбирая бесхозный товар. Большинство из тех, кто участвовал в бесплатной раздаче фруктов — бабушки.

Под проверку попали 186 иностранцев Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Десятки работников Ozon оказались в отделе полиции Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу