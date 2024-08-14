Люди в масках провели облаву на мигрантов на главном складе Ozon в Екатеринбурге. Фото

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Клипарт. Челябинск, мигранты, нелегалы, проверка документов, омон
Задержанным иностранцам грозит выдворение за пределы РФ (архивное фото) Фото:

На главном распределительном центре Ozon в Екатеринбурге 14 августа силовики устроили облаву на мигрантов. За время операции проверено 186 иностранцев, из которых 30 человек доставлены в отдел полиции. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД.

«Из 30 иностранцев, доставленных в отдел полиции № 7 УМВД, выявлены 18 нарушителей миграционного законодательства. Так, шесть человек нарушили режим пребывания на территории РФ, выразившийся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание в России, другие шесть иностранцев нарушили правила пребывания в РФ, еще шесть граждан уклонились от прохождения обязательной государственной идентификации личности», — пояснили в ведомстве.

Нарушителям грозит выдворение за пределы РФ. Силовики продолжают надзор за исполнением миграционного законодательства.

В рейде приняли участие прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, сотрудники территориального ОВД, городского УМВД, в том числе организации охраны общественного порядка. Также на месте были подразделения по вопросам миграции, ГАИ, оперативники, кинологи, сотрудники ППСП, ДПиКИГ и волонтеры.

Ранее силовики устроили облаву на иностранцев, продающих фрукты в Екатеринбург. После их задержания местные жители устроили давку, разбирая бесхозный товар. Большинство из тех, кто участвовал в бесплатной раздаче фруктов — бабушки.

Под проверку попали 186 иностранцев
Под проверку попали 186 иностранцев
Фото:
Десятки работников Ozon оказались в отделе полиции
Десятки работников Ozon оказались в отделе полиции
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На главном распределительном центре Ozon в Екатеринбурге 14 августа силовики устроили облаву на мигрантов. За время операции проверено 186 иностранцев, из которых 30 человек доставлены в отдел полиции. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД. «Из 30 иностранцев, доставленных в отдел полиции № 7 УМВД, выявлены 18 нарушителей миграционного законодательства. Так, шесть человек нарушили режим пребывания на территории РФ, выразившийся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание в России, другие шесть иностранцев нарушили правила пребывания в РФ, еще шесть граждан уклонились от прохождения обязательной государственной идентификации личности», — пояснили в ведомстве. Нарушителям грозит выдворение за пределы РФ. Силовики продолжают надзор за исполнением миграционного законодательства. В рейде приняли участие прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, сотрудники территориального ОВД, городского УМВД, в том числе организации охраны общественного порядка. Также на месте были подразделения по вопросам миграции, ГАИ, оперативники, кинологи, сотрудники ППСП, ДПиКИГ и волонтеры. Ранее силовики устроили облаву на иностранцев, продающих фрукты в Екатеринбург. После их задержания местные жители устроили давку, разбирая бесхозный товар. Большинство из тех, кто участвовал в бесплатной раздаче фруктов — бабушки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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