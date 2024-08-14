На главном распределительном центре Ozon в Екатеринбурге 14 августа силовики устроили облаву на мигрантов. За время операции проверено 186 иностранцев, из которых 30 человек доставлены в отдел полиции. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД.
«Из 30 иностранцев, доставленных в отдел полиции № 7 УМВД, выявлены 18 нарушителей миграционного законодательства. Так, шесть человек нарушили режим пребывания на территории РФ, выразившийся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание в России, другие шесть иностранцев нарушили правила пребывания в РФ, еще шесть граждан уклонились от прохождения обязательной государственной идентификации личности», — пояснили в ведомстве.
Нарушителям грозит выдворение за пределы РФ. Силовики продолжают надзор за исполнением миграционного законодательства.
В рейде приняли участие прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, сотрудники территориального ОВД, городского УМВД, в том числе организации охраны общественного порядка. Также на месте были подразделения по вопросам миграции, ГАИ, оперативники, кинологи, сотрудники ППСП, ДПиКИГ и волонтеры.
Ранее силовики устроили облаву на иностранцев, продающих фрукты в Екатеринбург. После их задержания местные жители устроили давку, разбирая бесхозный товар. Большинство из тех, кто участвовал в бесплатной раздаче фруктов — бабушки.
Под проверку попали 186 иностранцев
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
Десятки работников Ozon оказались в отделе полиции
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На главном распределительном центре Ozon в Екатеринбурге 14 августа силовики устроили облаву на мигрантов. За время операции проверено 186 иностранцев, из которых 30 человек доставлены в отдел полиции. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД. «Из 30 иностранцев, доставленных в отдел полиции № 7 УМВД, выявлены 18 нарушителей миграционного законодательства. Так, шесть человек нарушили режим пребывания на территории РФ, выразившийся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание в России, другие шесть иностранцев нарушили правила пребывания в РФ, еще шесть граждан уклонились от прохождения обязательной государственной идентификации личности», — пояснили в ведомстве. Нарушителям грозит выдворение за пределы РФ. Силовики продолжают надзор за исполнением миграционного законодательства. В рейде приняли участие прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, сотрудники территориального ОВД, городского УМВД, в том числе организации охраны общественного порядка. Также на месте были подразделения по вопросам миграции, ГАИ, оперативники, кинологи, сотрудники ППСП, ДПиКИГ и волонтеры. Ранее силовики устроили облаву на иностранцев, продающих фрукты в Екатеринбург. После их задержания местные жители устроили давку, разбирая бесхозный товар. Большинство из тех, кто участвовал в бесплатной раздаче фруктов — бабушки.