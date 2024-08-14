Екатеринбуржец, взорвавший гранату в салоне красоты, ранил девушку из арбалета. Фото

14 августа 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

При ЧП серьезных травм никто не получил Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Екатеринбуржец, взорвавший светошумовую гранату в салоне красоты «Не только ногти» на улице Крауля, предположительно, был вооружен небольшим арбалетом. С его помощью, по словам сотрудниц, он мог ранить свою бывшую девушку, которая работает в этом же салоне. «Произошло нападение на салон. В руках у мужчины были гранаты, и что-то похожее то ли на лук, то ли на арбалет. Скорее — арбалет, он из него несколько раз выстрелил», — рассказала URA.RU одна из сотрудниц. Другая работница подтвердила слова коллеги: «У него была коробка, которая по форме напоминает форму арбалета». Но третий очевидец не согласен с этим. «Арбалета не было. Стрела бы осталась в руке [у пострадавшей]. Также говорят полицейские», — заявил собеседник. Один из силовиков, работавший на месте ЧП, сказал корреспонденту, что в руках у дебошира, скорее всего, был пистолет. Нападавшего зовут Олег. Недавно он вернулся в отпуск из зоны боевых действий на Украине. В салоне работает его бывшая девушка — Екатерина. Ее увезли в больницу. В пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что ведут проверку и устанавливают лицо, причастное к инциденту. ЧП произошло несколько часов назад. По одной из версий, выходка произошла на почве ревности. Екатерина получила касательные ранения, ее жизни ничего не угрожает. Олега ищут сотрудники двух отделов полиции. Так выглядит предполагаемый мужчина, напавший на салон Фото: источник URA.RU На месте ЧП работали полицейские Фото: Сергей Бодров © URA.RU Так выглядит салон красоты «Не только ногти» Фото: Сергей Бодров © URA.RU На двери осталась грязь и пыль Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец, взорвавший светошумовую гранату в салоне красоты «Не только ногти» на улице Крауля, предположительно, был вооружен небольшим арбалетом. С его помощью, по словам сотрудниц, он мог ранить свою бывшую девушку, которая работает в этом же салоне. «Произошло нападение на салон. В руках у мужчины были гранаты, и что-то похожее то ли на лук, то ли на арбалет. Скорее — арбалет, он из него несколько раз выстрелил», — рассказала URA.RU одна из сотрудниц. Другая работница подтвердила слова коллеги: «У него была коробка, которая по форме напоминает форму арбалета». Но третий очевидец не согласен с этим. «Арбалета не было. Стрела бы осталась в руке [у пострадавшей]. Также говорят полицейские», — заявил собеседник. Один из силовиков, работавший на месте ЧП, сказал корреспонденту, что в руках у дебошира, скорее всего, был пистолет. Нападавшего зовут Олег. Недавно он вернулся в отпуск из зоны боевых действий на Украине. В салоне работает его бывшая девушка — Екатерина. Ее увезли в больницу. В пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что ведут проверку и устанавливают лицо, причастное к инциденту. ЧП произошло несколько часов назад. По одной из версий, выходка произошла на почве ревности. Екатерина получила касательные ранения, ее жизни ничего не угрожает. Олега ищут сотрудники двух отделов полиции.