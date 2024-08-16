«Сидит за другого»: семья курганского полицейского считает, что он стал жертвой оговора

В Кургане суд рассмотрит жалобу осужденного за насилие полицейского Добрыдина

17 августа 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Курганский полицейский попал за решетку и ждет апелляции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело курганского офицера ФСИН Хамзата Амаева Майор отделения полиции «Кетовский» (Курганская область) Антон Добрыдин получил пять колонии за применение насилия при задержании у колонии. Суд посчитал, что силовик превысил полномочия и стрелял из травматического пистолета. Родственники Добрыдина уверены в невиновности полицейского и говорят, что стрелял не он. Семья утверждает, что Добрыдин получил срок из-за действий подчиненного и показаний одного из свидетелей. Они рассказали свою версию инцидента URA.RU. Карьера полицейского Антон Добрыдин до поступления на службу в полицию трудился в таможне, а затем в управлении наркоконтроля. После расформирования структуры Антону предложили работать в ОМВД «Кетовский» в отдел по борьбе с наркопреступлениями. Молодой специалист буквально «горел» работой, рассказывает его супруга. «После расформирования Наркоконтроля Антону и коллегам сказали отдыхать пару месяцев. Он отказался и ежедневно ездил помогать своим будущим коллегам, вникал в рабочие процессы», — вспоминает Евгения Добрыдина. Майор полиции Антон Добрыдин стал фигурантом уголовного дела после задержания Валерий Кузнецов Начальство ценило эффективного сотрудника. При Добрыдине выросли показатели раскрываемости по наркопреступлениям. За непродолжительный срок он получил 32 поощрения. Бывший начальник кетовской полиции Дмитрий Пьянников сделал его заместителем начальника полиции. Бывший начальник ОМВД в беседе с корреспондентом URA.RU положительно отозвался о работе полицейского. «Добрыдин всегда ставил общественные интересы выше личных. Он умел организовать работу подчиненных своего отдела по борьбе с наркотиками. По эффективности Добрыдин с подчиненными всегда входил в тройку лидеров по своему направлению службы», — рассказал полковник в отставке Пьянников. Поощрения Добрыдина за добросовестную службу от начальства Валерий Кузнецов Непосредственный руководитель Добрыдина, Антон Чередниченко, подтверждает слова экс-начальника. «Добрыдин был заместителем по оперативной работе. Службе он себя посвящал полностью, с личным временем не считался. Постоянно участвовал в задержаниях, сидел в засадах, работал на выездах», — говорит бывший полицейский. Еще один коллега, пожелавший остаться неизвестным, отметил исключительную отзывчивость Добрыдина. «Антон всегда помогал по своему направлению. Полностью сопровождал всех задержанных, разбирался лично. У него была хорошая агентурная сеть, его можно назвать идеальным оперативником», — рассказал бывший сотрудник кетовской полиции. Роковой вызов Вечером 19 июня семья вернулась с дачи. Добрыдин был в отпуске, но ему позвонили с работы и позвали помочь подчиненным с задержанием у колонии в поселке Просвет. «Антону сказали, что там будут перекидчики наркотиков, и он собрался. На мое напоминание об отпуске ответил, что только расставит ребят на месте», — говорит Евгения. Силовики провели задержание возле колонии в Кетовском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вернулся он спустя несколько часов. Сказал, что задержали, но наркотиков у нарушителей не оказалось, они перекидывали другие запрещенные предметы. Проблемы начались спустя месяц. Подробности задержания 29 июля 2022 года суд арестовал капитана ФСИН Хамзата Амаева (второй осужденный по делу о задержании). Его обвиняли в превышении полномочий. «Тогда Антон сильно расстроился, словно предчувствовал проблемы», — вспоминает супруга Добрыдина. Полицейский рассказал жене, что случилось во время июньского выезда. Оказалось, что задержание было непростым. Капитан ФСИН Амаев стал вторым осужденным по делу о задержании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Во время работы силовиков в руках его подчиненного — Алексея Е. (данные изменены) оказался травматический пистолет, из которого он произвел выстрелы, одним из которых попал в задержанного. Антон понимал, что не должен был допустить этой ситуации, но события произошли слишком быстро. «Когда началась заваруха, подчиненный сказал Антону отойти. Он мгновенно выдвинулся вперед, ударил рукояткой задержанного, а затем послышались выстрелы. Один из выстрелов попал в задержанного. Антон среагировать не успел, потому что запнулся за кого-то из присутствующих», — пересказывает историю со слов мужа Евгения. Антон переживал, что инцидент может иметь плохие последствия и оказался прав. Один из задержанных был ранен выстрелом из травматического пистолета Фото: Илья Московец © URA.RU Необоснованное применение оружия вменили в обвинение Добрыдину на судебном следствии, хотя многие свидетели показали, что стрелял не он. Из-за этого ему вынесли приговор с пятилетним лишением свободы. Бывшие коллеги удивлены решением и самим фактом применения оружия. «Непонятно, зачем кому-то из полицейских нужно было стрелять. В задержании участвовал спецназ УФСИН — силовая часть лежала на них», — размышляет Чередниченко. Арест и давление В середине ноября, почти через четыре месяца после ареста Амаева, сотрудники спецслужб вызвали Добрыдина на опознание. Сперва прошел обыск в квартире и на даче, а затем проехали к потерпевшим. «Первый потерпевший сказал, что мой муж никаких противоправных действий в отношении него не совершал. Другой не вспомнил его. А женщина сообщила, что муж взял посмотреть и вернул ее сотовый телефон. Опознание прошло быстро, но время шло, а его никак не отпускали, требовали дать показания, обвиняющие Амаева. Когда Антон отказался, ему сказали, что тогда он сам сядет», — передает рассказ мужа Евгения Добрыдина. Добрыдина арестовали после показаниЙ сотрудника спецназа ФСИН Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К полицейскому привели сотрудника спецназа ФСИН, который также был у колонии в июне и участвовал в задержаниях перекидчиков. Его спросили, стрелял ли человек, находившийся в комнате, в потерпевших. Тот щурился и всматривался, а затем ответил утвердительно. Его уверенность составляла 90% — так он ответил в суде. Домой Добрыдина уже не отпустили. На аресте следователи утверждали, что против него дали показания два свидетеля — спезназовец и засекреченный свидетель, Иванов И.И. Впоследствии на суде по существу сотрудник ФСИН сообщил, что он и засекреченный свидетель Иванов — одно и то же лицо», — рассказала Евгения. Добрыдина отправили в СИЗО. Год без мужа и отца Под стражей Антон провел год. «Когда мужа арестовали, наша семья осталась без средств к существованию — я находилась в декретном отпуске. Нашей младшей дочке был год и восемь месяцев. Она долго спрашивала, где папа. Хорошо, что Антона отпустили до суда — иначе ребенок мог забыть отца», — со слезами говорит Евгения. Через год после ареста Добрыдину поменяли меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест, а после — на запрет определенных действий. Ему удалось выйти на работу, он активно помогал коллегам и работал на устранении последствий паводка. Отделение полиции, где работал до ареста Добрыдин Валерий Кузнецов Родных удивляет, что после скандального задержания уголовное дело возбудили только на троих человек. На месте работали еще двое полицейских и несколько ФСИН-овцев, среди которых были и сотрудники спецназа. «Как рассказывал Антон, силу применяли многие, прежде всего люди в камуфляже и балаклавах. Однако виновными выбрали их. Но главное в том, что мой муж не совершал того, за что ему дали срок», — поражается приговору женщина. Главный свидетель и пустые обещания На основании показаний единственного свидетеля из ФСИН — а их по делу проходил 31 человек — был сделан вывод о виновности Добрыдина. Хотя сам свидетель на суде ответил, что его уверенность — не 100%-ная. «Как выяснилось на суде, у этого свидетеля имеются нарушения зрения. Это было подтверждено медицинскими справками и показаниями специалиста. С таким зрением он не мог достоверно видеть происходящее. Очевидно, что в темноте он просто перепутал Добрыдина с подчиненным Алексеем Е. — у них схожий тип внешности и рост. Их часто на расстоянии путали даже знакомые люди, причем в дневное время», — объясняет одну из вероятных причин супруга. Родные считают, что этот свидетель мог дать показания в отношении Добрыдина после обысков дома у него самого. Прежде он давал совершенно противоположные показания. Большинство свидетелей заявили в суде, что не видел пистолета у Добрыдина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Его свидетельства опровергли другие участники событий. Некоторые так и сделали на суде. Несколько фигурантов заявили, что стрелял подчиненный Добрыдина. Другие сообщили, что пистолет не был в руках Антона. Однако судья взяла во внимание лишь показания одного конкретного сотрудника, а другие сочла необоснованными. Задолго до суда Добрыдин просил своих сотрудников сказать правду, кто именно стрелял. Они обещали это сделать, но в последний момент отказались. «Вероятно, они покрывали друг друга, так как являлись товарищами. Антон говорил, что при выстреле присутствовали все, но в суде люди не признавались в этом», — предполагает Евгения. Еще один обвиняемый, сотрудник кетовской полиции Егор Костылев также обещал сказать правду. Но весной 2024 года он сообщил суду, что признает все обвинения в превышении в отношении себя. По всем остальным аспектам дела он отказался давать показания, сославшись на право в соответствии с 51-й статьей Конституции РФ. После этого он подписал контракт с Минобороны и ушел в зону боевых действий. Редакция URA.RU пыталась дозвониться до Костылева, чтобы узнать его мнение. Выйти на контакт с ним не получилось. Еще один фигурант задержания ушел на СВО до оглашения приговора Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жалоба на приговор Добрыдины очень рассчитывали, что суд разберется в деле Антона. Но получилось все иначе — полицейский был признан виновным и получил пять лет колонии. «Такое ощущение, что суд просто скопировал обвинительные требования прокурора. Абсолютно не учтены показания нескольких свидетелей в пользу Антона. Нам остается лишь надеяться на апелляцию и кассацию», — говорит супруга. Странным образом были затянуты сроки выдачи мотивированного решения. Приговор готовили 17 суток вместо положенных по закону пяти, а протокол судебного заседания — месяц. Родственники полицейского считают, что суд не разобрался в деле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Согласно доводам апелляционной жалобы адвоката Олега Попова, вина Добрыдина не доказана. Выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела. В суде апелляционной инстанции защита будет бороться за прекращение уголовного дела в отношении Добрыдина. «Будем биться за Антона до конца. Он не должен отбывать срок за другого», — говорят родные. Веские доводы в пользу полицейского Можно подумать, что семья Добрыдиных ошибается и слепо верит своему осужденному родственнику. Однако есть дополнительные подробности. Главная — подчиненный Алексей Е., который якобы совершил злосчастный выстрел, сейчас тоже находится под следствием по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия. По данным источников URA.RU из числа бывших сотрудников правоохранительных органов, арест бывшего подчиненного Добрыдина связан с другим похожим задержанием у колонии в Просвете. Оно случилось днем ранее, и в нем также фигурировала стрельба в задержанного. Источники говорят, что Алексей Е. так же ударил мужчину, а затем выстрелил в его сторону из травматического пистолета. Над задержанными якобы издевались, как и над нарушителями, пойманными днем позднее. История повторилась через сутки, но лишь с другими задержанными и сменившимися сотрудниками полиции, среди которых оказался Добрыдин. Подчиненный Добрыдина мог применить оружие при похожем задержании в колонии Фото: Илья Московец © URA.RU Как говорят источники, обвинения в отношении Алексея Е. серьезные. «От ответственности, вероятнее всего, уйти не удастся. Виноват — отвечай, но зачем тянуть за собой в колонию начальника», — рассуждают источники. Многие сотрудники, знавшие Добрыдина, были удивлены судебным решением. «Что произошло — достоверно неизвестно. Но если таких сотрудников сажать, то скоро в полиции совсем некому работать будет. Странное решение», — говорят они. После задержания Амаева Антон проходил внутреннюю проверку в УМВД. В том числе с участием полиграфа. После проверки его допустили к выполнению своих рабочих обязанностей, пока не случился арест. Как говорят источники, главный свидетель из ФСИН от прохождения полиграфа отказался. Добрыдин прошел внутреннюю проверку в УМВД с применением полиграфа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Семья Добрыдиных ждет апелляции и ездит на свидания в СИЗО. Родные искренне надеются, что судьи отнесутся более внимательно к показаниям участников процесса и освободят Антона от ответственности за чужое преступление. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Майор отделения полиции «Кетовский» (Курганская область) Антон Добрыдин получил пять колонии за применение насилия при задержании у колонии. Суд посчитал, что силовик превысил полномочия и стрелял из травматического пистолета. Родственники Добрыдина уверены в невиновности полицейского и говорят, что стрелял не он. Семья утверждает, что Добрыдин получил срок из-за действий подчиненного и показаний одного из свидетелей. Они рассказали свою версию инцидента URA.RU. Антон Добрыдин до поступления на службу в полицию трудился в таможне, а затем в управлении наркоконтроля. После расформирования структуры Антону предложили работать в ОМВД «Кетовский» в отдел по борьбе с наркопреступлениями. Молодой специалист буквально «горел» работой, рассказывает его супруга. «После расформирования Наркоконтроля Антону и коллегам сказали отдыхать пару месяцев. Он отказался и ежедневно ездил помогать своим будущим коллегам, вникал в рабочие процессы», — вспоминает Евгения Добрыдина. Начальство ценило эффективного сотрудника. При Добрыдине выросли показатели раскрываемости по наркопреступлениям. За непродолжительный срок он получил 32 поощрения. Бывший начальник кетовской полиции Дмитрий Пьянников сделал его заместителем начальника полиции. Бывший начальник ОМВД в беседе с корреспондентом URA.RU положительно отозвался о работе полицейского. «Добрыдин всегда ставил общественные интересы выше личных. Он умел организовать работу подчиненных своего отдела по борьбе с наркотиками. По эффективности Добрыдин с подчиненными всегда входил в тройку лидеров по своему направлению службы», — рассказал полковник в отставке Пьянников. Непосредственный руководитель Добрыдина, Антон Чередниченко, подтверждает слова экс-начальника. «Добрыдин был заместителем по оперативной работе. Службе он себя посвящал полностью, с личным временем не считался. Постоянно участвовал в задержаниях, сидел в засадах, работал на выездах», — говорит бывший полицейский. Еще один коллега, пожелавший остаться неизвестным, отметил исключительную отзывчивость Добрыдина. «Антон всегда помогал по своему направлению. Полностью сопровождал всех задержанных, разбирался лично. У него была хорошая агентурная сеть, его можно назвать идеальным оперативником», — рассказал бывший сотрудник кетовской полиции. Вечером 19 июня семья вернулась с дачи. Добрыдин был в отпуске, но ему позвонили с работы и позвали помочь подчиненным с задержанием у колонии в поселке Просвет. «Антону сказали, что там будут перекидчики наркотиков, и он собрался. На мое напоминание об отпуске ответил, что только расставит ребят на месте», — говорит Евгения. Вернулся он спустя несколько часов. Сказал, что задержали, но наркотиков у нарушителей не оказалось, они перекидывали другие запрещенные предметы. Проблемы начались спустя месяц. 29 июля 2022 года суд арестовал капитана ФСИН Хамзата Амаева (второй осужденный по делу о задержании). Его обвиняли в превышении полномочий. «Тогда Антон сильно расстроился, словно предчувствовал проблемы», — вспоминает супруга Добрыдина. Полицейский рассказал жене, что случилось во время июньского выезда. Оказалось, что задержание было непростым. Во время работы силовиков в руках его подчиненного — Алексея Е. (данные изменены) оказался травматический пистолет, из которого он произвел выстрелы, одним из которых попал в задержанного. Антон понимал, что не должен был допустить этой ситуации, но события произошли слишком быстро. «Когда началась заваруха, подчиненный сказал Антону отойти. Он мгновенно выдвинулся вперед, ударил рукояткой задержанного, а затем послышались выстрелы. Один из выстрелов попал в задержанного. Антон среагировать не успел, потому что запнулся за кого-то из присутствующих», — пересказывает историю со слов мужа Евгения. Антон переживал, что инцидент может иметь плохие последствия и оказался прав. Необоснованное применение оружия вменили в обвинение Добрыдину на судебном следствии, хотя многие свидетели показали, что стрелял не он. Из-за этого ему вынесли приговор с пятилетним лишением свободы. Бывшие коллеги удивлены решением и самим фактом применения оружия. «Непонятно, зачем кому-то из полицейских нужно было стрелять. В задержании участвовал спецназ УФСИН — силовая часть лежала на них», — размышляет Чередниченко. В середине ноября, почти через четыре месяца после ареста Амаева, сотрудники спецслужб вызвали Добрыдина на опознание. Сперва прошел обыск в квартире и на даче, а затем проехали к потерпевшим. «Первый потерпевший сказал, что мой муж никаких противоправных действий в отношении него не совершал. Другой не вспомнил его. А женщина сообщила, что муж взял посмотреть и вернул ее сотовый телефон. Опознание прошло быстро, но время шло, а его никак не отпускали, требовали дать показания, обвиняющие Амаева. Когда Антон отказался, ему сказали, что тогда он сам сядет», — передает рассказ мужа Евгения Добрыдина. К полицейскому привели сотрудника спецназа ФСИН, который также был у колонии в июне и участвовал в задержаниях перекидчиков. Его спросили, стрелял ли человек, находившийся в комнате, в потерпевших. Тот щурился и всматривался, а затем ответил утвердительно. Его уверенность составляла 90% — так он ответил в суде. Домой Добрыдина уже не отпустили. На аресте следователи утверждали, что против него дали показания два свидетеля — спезназовец и засекреченный свидетель, Иванов И.И. Впоследствии на суде по существу сотрудник ФСИН сообщил, что он и засекреченный свидетель Иванов — одно и то же лицо», — рассказала Евгения. Добрыдина отправили в СИЗО. Под стражей Антон провел год. «Когда мужа арестовали, наша семья осталась без средств к существованию — я находилась в декретном отпуске. Нашей младшей дочке был год и восемь месяцев. Она долго спрашивала, где папа. Хорошо, что Антона отпустили до суда — иначе ребенок мог забыть отца», — со слезами говорит Евгения. Через год после ареста Добрыдину поменяли меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест, а после — на запрет определенных действий. Ему удалось выйти на работу, он активно помогал коллегам и работал на устранении последствий паводка. Родных удивляет, что после скандального задержания уголовное дело возбудили только на троих человек. На месте работали еще двое полицейских и несколько ФСИН-овцев, среди которых были и сотрудники спецназа. «Как рассказывал Антон, силу применяли многие, прежде всего люди в камуфляже и балаклавах. Однако виновными выбрали их. Но главное в том, что мой муж не совершал того, за что ему дали срок», — поражается приговору женщина. На основании показаний единственного свидетеля из ФСИН — а их по делу проходил 31 человек — был сделан вывод о виновности Добрыдина. Хотя сам свидетель на суде ответил, что его уверенность — не 100%-ная. «Как выяснилось на суде, у этого свидетеля имеются нарушения зрения. Это было подтверждено медицинскими справками и показаниями специалиста. С таким зрением он не мог достоверно видеть происходящее. Очевидно, что в темноте он просто перепутал Добрыдина с подчиненным Алексеем Е. — у них схожий тип внешности и рост. Их часто на расстоянии путали даже знакомые люди, причем в дневное время», — объясняет одну из вероятных причин супруга. Родные считают, что этот свидетель мог дать показания в отношении Добрыдина после обысков дома у него самого. Прежде он давал совершенно противоположные показания. Его свидетельства опровергли другие участники событий. Некоторые так и сделали на суде. Несколько фигурантов заявили, что стрелял подчиненный Добрыдина. Другие сообщили, что пистолет не был в руках Антона. Однако судья взяла во внимание лишь показания одного конкретного сотрудника, а другие сочла необоснованными. Задолго до суда Добрыдин просил своих сотрудников сказать правду, кто именно стрелял. Они обещали это сделать, но в последний момент отказались. «Вероятно, они покрывали друг друга, так как являлись товарищами. Антон говорил, что при выстреле присутствовали все, но в суде люди не признавались в этом», — предполагает Евгения. Еще один обвиняемый, сотрудник кетовской полиции Егор Костылев также обещал сказать правду. Но весной 2024 года он сообщил суду, что признает все обвинения в превышении в отношении себя. По всем остальным аспектам дела он отказался давать показания, сославшись на право в соответствии с 51-й статьей Конституции РФ. После этого он подписал контракт с Минобороны и ушел в зону боевых действий. Редакция URA.RU пыталась дозвониться до Костылева, чтобы узнать его мнение. Выйти на контакт с ним не получилось. Добрыдины очень рассчитывали, что суд разберется в деле Антона. Но получилось все иначе — полицейский был признан виновным и получил пять лет колонии. «Такое ощущение, что суд просто скопировал обвинительные требования прокурора. Абсолютно не учтены показания нескольких свидетелей в пользу Антона. Нам остается лишь надеяться на апелляцию и кассацию», — говорит супруга. Странным образом были затянуты сроки выдачи мотивированного решения. Приговор готовили 17 суток вместо положенных по закону пяти, а протокол судебного заседания — месяц. Согласно доводам апелляционной жалобы адвоката Олега Попова, вина Добрыдина не доказана. Выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела. В суде апелляционной инстанции защита будет бороться за прекращение уголовного дела в отношении Добрыдина. «Будем биться за Антона до конца. Он не должен отбывать срок за другого», — говорят родные. Можно подумать, что семья Добрыдиных ошибается и слепо верит своему осужденному родственнику. Однако есть дополнительные подробности. Главная — подчиненный Алексей Е., который якобы совершил злосчастный выстрел, сейчас тоже находится под следствием по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия. По данным источников URA.RU из числа бывших сотрудников правоохранительных органов, арест бывшего подчиненного Добрыдина связан с другим похожим задержанием у колонии в Просвете. Оно случилось днем ранее, и в нем также фигурировала стрельба в задержанного. Источники говорят, что Алексей Е. так же ударил мужчину, а затем выстрелил в его сторону из травматического пистолета. Над задержанными якобы издевались, как и над нарушителями, пойманными днем позднее. История повторилась через сутки, но лишь с другими задержанными и сменившимися сотрудниками полиции, среди которых оказался Добрыдин. Как говорят источники, обвинения в отношении Алексея Е. серьезные. «От ответственности, вероятнее всего, уйти не удастся. Виноват — отвечай, но зачем тянуть за собой в колонию начальника», — рассуждают источники. Многие сотрудники, знавшие Добрыдина, были удивлены судебным решением. «Что произошло — достоверно неизвестно. Но если таких сотрудников сажать, то скоро в полиции совсем некому работать будет. Странное решение», — говорят они. После задержания Амаева Антон проходил внутреннюю проверку в УМВД. В том числе с участием полиграфа. После проверки его допустили к выполнению своих рабочих обязанностей, пока не случился арест. Как говорят источники, главный свидетель из ФСИН от прохождения полиграфа отказался. Семья Добрыдиных ждет апелляции и ездит на свидания в СИЗО. Родные искренне надеются, что судьи отнесутся более внимательно к показаниям участников процесса и освободят Антона от ответственности за чужое преступление.