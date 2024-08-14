Главреда свердловской газеты оштрафовали после жалобы Мизулиной

14 августа 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

Мизулина передала дело в суд, несмотря на результаты экспертизы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд оштрафовал главного редактора газеты «Ревдинский рабочий» Ольгу Вертлюгову, которая по совместительству является пиарщицей местного управления городского хозяйства, за то, что она назвала «двоечником» подростка, пожаловавшегося на отсутствие воды. Об этом URA.RU рассказала сама журналистка. «Мы, журналисты, в своей работе часто используем разговорную речь. При этом мы в любом случае имеем право по-человечески выражать свое отношение к ситуации. Но четко осознаем, что, например, нецензурная брань и прочая обсценная лексика недопустима. А сейчас, получается, что мы не можем использовать и абсолютно нейтральные слова даже в чате, не в официальном СМИ, поскольку в любой момент каждое из них может быть признано судом оскорблением, независимо от экспертизы», — прокомментировала ситуацию Вертлюгова. Инцидент произошел в мае, когда в Ревде и соседних поселках отключили воду. 16-летний Виктор решил поинтересоваться у администрации в соцсетях, когда случится подвоз воды к его дому. Вертлюгова посоветовала подростку брать воду из родника, а на встречный вопрос недовольного школьника, почему он должен пить талую воду, журналистка парировала, что вода в роднике не талая, а грунтовая, а молодой человек — «двоечник, и его мама не следит за его учебой». Экспертиза состава преступления не обнаружила Источник фото: Ольга Вертлюгова Подросток пожаловался главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной, которая обратилась в прокуратуру. Лингвистическая экспертиза нарушений норм морали в высказываниях Вертлюговой не выявила, но несмотря на заключение эксперта, прокурор все равно подал заявление в суд. Мировой судья Первоуральского судебного района Свердловской области вынес решение оштрафовать журналистку за нарушение части 2, статьи 5.61 КОАП «Оскорбление». Вертлюгова заявила URA.RU, что абсолютно не согласна с приговором и считает, что прокурор не имел оснований для передачи дела в суд. Она намерена оспорить приговор и надеется, что суд второй инстанции внимательнее рассмотрит дело и примет во внимания обстоятельства, проигнорированные ранее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд оштрафовал главного редактора газеты «Ревдинский рабочий» Ольгу Вертлюгову, которая по совместительству является пиарщицей местного управления городского хозяйства, за то, что она назвала «двоечником» подростка, пожаловавшегося на отсутствие воды. Об этом URA.RU рассказала сама журналистка. «Мы, журналисты, в своей работе часто используем разговорную речь. При этом мы в любом случае имеем право по-человечески выражать свое отношение к ситуации. Но четко осознаем, что, например, нецензурная брань и прочая обсценная лексика недопустима. А сейчас, получается, что мы не можем использовать и абсолютно нейтральные слова даже в чате, не в официальном СМИ, поскольку в любой момент каждое из них может быть признано судом оскорблением, независимо от экспертизы», — прокомментировала ситуацию Вертлюгова. Инцидент произошел в мае, когда в Ревде и соседних поселках отключили воду. 16-летний Виктор решил поинтересоваться у администрации в соцсетях, когда случится подвоз воды к его дому. Вертлюгова посоветовала подростку брать воду из родника, а на встречный вопрос недовольного школьника, почему он должен пить талую воду, журналистка парировала, что вода в роднике не талая, а грунтовая, а молодой человек — «двоечник, и его мама не следит за его учебой». Подросток пожаловался главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной, которая обратилась в прокуратуру. Лингвистическая экспертиза нарушений норм морали в высказываниях Вертлюговой не выявила, но несмотря на заключение эксперта, прокурор все равно подал заявление в суд. Мировой судья Первоуральского судебного района Свердловской области вынес решение оштрафовать журналистку за нарушение части 2, статьи 5.61 КОАП «Оскорбление». Вертлюгова заявила URA.RU, что абсолютно не согласна с приговором и считает, что прокурор не имел оснований для передачи дела в суд. Она намерена оспорить приговор и надеется, что суд второй инстанции внимательнее рассмотрит дело и примет во внимания обстоятельства, проигнорированные ранее.