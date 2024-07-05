Главред свердловской газеты опровергла обвинения Мизулиной в оскорблениях

Главный редактор издания «Ревдинский рабочий» и по совместительству пресс-секретарь управления городским хозяйством Ревды (Свердловская область) Ольга Вертлюгова опровергла обвинения главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной в оскорблениях подростка, просившего обеспечить питьевой водой обесточенный район. Она рассказала URA.RU, что советовала людям, как можно решить проблему, а не пыталась обидеть их.
Сама Мизулина пожаловалась в прокуратуру региона после диалога в комментариях между 16-летним подростком, живущим в частном секторе, и Вертлюговой во время мощных снегопадов в начале мая 2024 года. В своем telegram-канале Мизулина заявила, что прокуратура Свердловской области начала проверку высказываний и назначила лингвистическую экспертизу.
«Не было представителя администрации, я — главный редактор СМИ. И беседа происходила в telegram-канале СМИ, а не на ресурсе администрации. Не было оскорблений, и Следственный комитет уже отказал… В привлечении меня к ответственности „за оскорбление“… Не было слова „нищеброд“, я его вообще не говорила. И не было предложения пить из лужи», — заявила Вертлюгова.
Она предполагала, что общалась «со взрослым человеком в сложной ситуации», поэтому предлагала ему разные варианты, как можно добыть питьевой воды: водоразборной колонке, купить бутилированную воду или электрогенератор для работы водяного насоса. По ее словам, даже в период сильных снегопадов в мае колонки в частном секторе Ревды работали стабильно, а центрального водоснабжения в частном секторе быть не может.
Екатерина Мизулина стала известна после многочисленных обращений к правоохранителям в отношении российских блогеров и рэперов. Она неоднократно составляла жалобы на различных публичных деятелей. Например, после ее жалобы в июне в Екатеринбурге отменили концерт рэпера Slimus (Вадим Мотылев), однако даже в июле концерт не состоялся — его вновь отменили.
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