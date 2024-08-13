Роспотребнадзор нашел грубые нарушения в пищеблоке кардиоцентра Сургута (ХМАО), где произошла вспышка сальмонеллеза. Инспекторы обнаружили, что в пищеблоке использовалась фальсифицированная продукция, а мясные блюда готовили, не соблюдая правила термической обработки.
«В первые сутки в лаборатории Роспотребнадзора установлен возбудитель, определен фактор передачи инфекции — фаршированные перцы. Проведены специальные исследования видового состава фарша. Установлена фальсификация продукции, наличие в фарше, послужившем причиной вспышки, мяса птицы, незаявленного в рецептуре полуфабриката. <…> Приготовление готовых блюд на пищеблоке кардиологического диспансера осуществлялось с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. В том числе не было соблюдения температуры приготовления блюд из мяса», — следует из отчета, опубликованного на сайте Роспотребнадзора ХМАО.
В окружном надзорном ведомстве добавили, что очаг массового отравления локализирован, а в диспансере кардиоцентра введен карантин. Инспекторы проверяют поставщиков и производителей продовольственного сырья. «Информация о групповой заболеваемости направлена в Прокуратуру ХМАО–Югры. В отношении Окружного кардиологического диспансера начаты внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, по результатам которых будут приняты меры административного реагирования», — добавили в Роспотребнадзоре.
Около сотни пациентов сургутского кардиоцентра отравились после ужина в стационаре, большинство из них перевели в инфекционное отделение СОКБ. К расследованию инцидента подключился глава СКР Александр Бастрыкин и депздрав ХМАО. Предварительно, вспышку сальмонеллеза мог спровоцировать фаршированный перец.
Ранее URA.RU сообщало, что в медучреждениях ХМАО проверят пищеблоки после массового заражения сальмонеллезом в кардиоцентре Сургута. Окружной депздрав планирует завершить проверку в течение августа. Тем временем отравившиеся пациенты продолжают лечение в инфекционном отделении СОКБ.
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