Суд продлил арест Блиновской на полгода

Суд продлил срок содержания под стражей блогеру Елене Блиновской на шесть месяцев, до второго февраля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«Суд продлил срок содержания под стражей Елене Блиновской на шесть месяцев, т. е. до 2 февраля 2025 года», — сообщили в официальном telegram-канале московской прокуратуры. Также по результатам предварительного слушания суд продлил срок содержания под стражей и арест на имущество Блиновской.
Ранее сообщалось, что до начала судебного процесса блогер Блиновская не смогла погасить и четверти своего долга перед государством, который превышает 1,2 млрд рублей. По словам адвоката блогера Наталии Сальниковой, на данный момент блогерше удалось погасить около 230 млн рублей.
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Суд продлил срок содержания под стражей блогеру Елене Блиновской на шесть месяцев, до второго февраля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. «Суд продлил срок содержания под стражей Елене Блиновской на шесть месяцев, т. е. до 2 февраля 2025 года», — сообщили в официальном telegram-канале московской прокуратуры. Также по результатам предварительного слушания суд продлил срок содержания под стражей и арест на имущество Блиновской. Ранее сообщалось, что до начала судебного процесса блогер Блиновская не смогла погасить и четверти своего долга перед государством, который превышает 1,2 млрд рублей. По словам адвоката блогера Наталии Сальниковой, на данный момент блогерше удалось погасить около 230 млн рублей.