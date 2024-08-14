Суд продлил арест Блиновской на полгода

14 августа 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Суд продлил арест Елены Блиновской до второго февраля 2025 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Суд продлил срок содержания под стражей блогеру Елене Блиновской на шесть месяцев, до второго февраля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. «Суд продлил срок содержания под стражей Елене Блиновской на шесть месяцев, т. е. до 2 февраля 2025 года», — сообщили в официальном telegram-канале московской прокуратуры. Также по результатам предварительного слушания суд продлил срок содержания под стражей и арест на имущество Блиновской. Ранее сообщалось, что до начала судебного процесса блогер Блиновская не смогла погасить и четверти своего долга перед государством, который превышает 1,2 млрд рублей. По словам адвоката блогера Наталии Сальниковой, на данный момент блогерше удалось погасить около 230 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд продлил срок содержания под стражей блогеру Елене Блиновской на шесть месяцев, до второго февраля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. «Суд продлил срок содержания под стражей Елене Блиновской на шесть месяцев, т. е. до 2 февраля 2025 года», — сообщили в официальном telegram-канале московской прокуратуры. Также по результатам предварительного слушания суд продлил срок содержания под стражей и арест на имущество Блиновской. Ранее сообщалось, что до начала судебного процесса блогер Блиновская не смогла погасить и четверти своего долга перед государством, который превышает 1,2 млрд рублей. По словам адвоката блогера Наталии Сальниковой, на данный момент блогерше удалось погасить около 230 млн рублей.