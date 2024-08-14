Суд продлил арест Блиновской на полгода

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Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, прокурор, прокуратура, погон, судебное заседание, суд, судебный процесс
Суд продлил арест Елены Блиновской до второго февраля 2025 года Фото:
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Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Суд продлил срок содержания под стражей блогеру Елене Блиновской на шесть месяцев, до второго февраля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Суд продлил срок содержания под стражей Елене Блиновской на шесть месяцев, т. е. до 2 февраля 2025 года», — сообщили в официальном telegram-канале московской прокуратуры. Также по результатам предварительного слушания суд продлил срок содержания под стражей и арест на имущество Блиновской.

Ранее сообщалось, что до начала судебного процесса блогер Блиновская не смогла погасить и четверти своего долга перед государством, который превышает 1,2 млрд рублей. По словам адвоката блогера Наталии Сальниковой, на данный момент блогерше удалось погасить около 230 млн рублей.

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Суд продлил срок содержания под стражей блогеру Елене Блиновской на шесть месяцев, до второго февраля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. «Суд продлил срок содержания под стражей Елене Блиновской на шесть месяцев, т. е. до 2 февраля 2025 года», — сообщили в официальном telegram-канале московской прокуратуры. Также по результатам предварительного слушания суд продлил срок содержания под стражей и арест на имущество Блиновской. Ранее сообщалось, что до начала судебного процесса блогер Блиновская не смогла погасить и четверти своего долга перед государством, который превышает 1,2 млрд рублей. По словам адвоката блогера Наталии Сальниковой, на данный момент блогерше удалось погасить около 230 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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