В Коркино сняли режим чрезвычайной ситуации

В Коркино Челябинской области 14 августа сняли режим ЧС, введенный из-за паводка после продолжительных ливней. Реки Каменка и Чумляк полностью вернулись в границы берегов, сообщили в пресс-службе мэрии.
«На заседании комиссии принято решение снять режим ЧС и оставить режим повышенной готовности. После простоя уже запущены основные канализационно-насосные станции на улицах Терешковой и Островского. Реки Каменка и Чумляк полностью вернулись в границы своих берегов», — сообщили в администрации.
Полностью удалось восстановить также водоснабжение, электричество и нормативы подачи питьевой воды. Ситуация после ливней стабилизировалась, однако 30 домов в поселке Шахтостроительный остаются подтоплены. Затоплены и несколько подвалов многоквартирных домов и участок дороги Коркино — Роза, уточнили в пресс-службе.
В конце июля Коркино и еще несколько муниципалитетов затопило из-за продолжительных ливней. Там серьезно пострадали дома, часть из них в пик ЧС находилось в воде по крышу.
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