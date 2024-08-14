В Коркино сняли режим чрезвычайной ситуации

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В Коркино сняли режим ЧС, введенный в конце июля из-за затоплений
В Коркино сняли режим ЧС, введенный в конце июля из-за затоплений Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Коркино Челябинской области 14 августа сняли режим ЧС, введенный из-за паводка после продолжительных ливней. Реки Каменка и Чумляк полностью вернулись в границы берегов, сообщили в пресс-службе мэрии.

«На заседании комиссии принято решение снять режим ЧС и оставить режим повышенной готовности. После простоя уже запущены основные канализационно-насосные станции на улицах Терешковой и Островского. Реки Каменка и Чумляк полностью вернулись в границы своих берегов», — сообщили в администрации.

Полностью удалось восстановить также водоснабжение, электричество и нормативы подачи питьевой воды. Ситуация после ливней стабилизировалась, однако 30 домов в поселке Шахтостроительный остаются подтоплены. Затоплены и несколько подвалов многоквартирных домов и участок дороги Коркино — Роза, уточнили в пресс-службе.

В конце июля Коркино и еще несколько муниципалитетов затопило из-за продолжительных ливней. Там серьезно пострадали дома, часть из них в пик ЧС находилось в воде по крышу.

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В Коркино Челябинской области 14 августа сняли режим ЧС, введенный из-за паводка после продолжительных ливней. Реки Каменка и Чумляк полностью вернулись в границы берегов, сообщили в пресс-службе мэрии. «На заседании комиссии принято решение снять режим ЧС и оставить режим повышенной готовности. После простоя уже запущены основные канализационно-насосные станции на улицах Терешковой и Островского. Реки Каменка и Чумляк полностью вернулись в границы своих берегов», — сообщили в администрации. Полностью удалось восстановить также водоснабжение, электричество и нормативы подачи питьевой воды. Ситуация после ливней стабилизировалась, однако 30 домов в поселке Шахтостроительный остаются подтоплены. Затоплены и несколько подвалов многоквартирных домов и участок дороги Коркино — Роза, уточнили в пресс-службе. В конце июля Коркино и еще несколько муниципалитетов затопило из-за продолжительных ливней. Там серьезно пострадали дома, часть из них в пик ЧС находилось в воде по крышу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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