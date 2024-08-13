«Она сама из детдома»: ребенок чуть не выпал с 8 этажа, могут лишить родительских прав

Жительницу Нижневартовска, которая оставила без присмотра малолетнего сына дома, могут лишить родительских прав. Ребенок свесился с окна восьмого этажа и чуть не выпал. Сама мать оказалась из неблагополучной семьи и воспитывалась в детдоме, сообщил URA.RU источник из силовых структур ХМАО.
«Она местная, из неблагополучной семьи, сама была воспитанницей детского дома. Ее мать и отца давно лишили родительских прав. Она осталась без попечения, родственников нет, так и попала в детдом. После происшествия с трехлетним ребенком ее поставили на учет в полиции. Сначала рассматривался вопрос об изъятии ребенка, а теперь речь идет о возможном лишении родительских прав. Многие старожилы ПДН говорят, что неблагополучие передается по наследству. А воспитывает она сына одна, юридически отца у ребенка нет. Работает на дому, делает маникюр. Сын в детский сад не ходит», — поделился с URA.RU источник.
Ребенок вел себя спокойно, пока находился с полицейскими. Но как только появилась мать — мальчик стал капризничать. «Есть основание полагать, что не все в порядке, если ребенок шел на контакт с чужими людьми и при этом был спокоен, а как только мать появилась, его поведение сильно изменилось. Дома у них было прибрано, но еда для ребенка отсутствовала напрочь. Только сосиски в холодильнике были», — добавил собеседник агентства.
Судьбу ребенка решит комиссия по делам несовершеннолетних вместе с полицейскими. Следователи также проводят проверку по статье 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), поскольку вартовчанка привязала сына веревкой к мебели, когда оставила его одного дома.
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