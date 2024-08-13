Жители Нижневартовска спасли ребенка, свесившегося из окна 9-го этажа

В Нижневартовске (ХМАО) двое жителей спасли малолетнего ребенка, который свесился из окна девятого этажа. Они вызвали силовиков, на месте работают сотрудники полиции и подразделения по делам несовершеннолетних.
«Ребенка спасли двое местных жителей. На месте работают сотрудники полиции и ПДН. Обстановка в картере нормальная, признаков асоциального поведения родителей нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции.
Личность матери, которая оставила ребенка одного в квартире, установлена. Решается вопрос о привлечении ее к ответственности.
Ранее URA.RU писало, что жителей ХМАО испугал ребенок, стоящий в открытом окне многоэтажки. Очевидцы опасались, что с малышом может произойти трагедия.
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