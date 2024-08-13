13 августа 2024

Жители Нижневартовска спасли ребенка, свесившегося из окна 9-го этажа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Нижневартовске ребенок свесился из окна 9-го этажа
В Нижневартовске ребенок свесился из окна 9-го этажа Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) двое жителей спасли малолетнего ребенка, который свесился из окна девятого этажа. Они вызвали силовиков, на месте работают сотрудники полиции и подразделения по делам несовершеннолетних.

«Ребенка спасли двое местных жителей. На месте работают сотрудники полиции и ПДН. Обстановка в картере нормальная, признаков асоциального поведения родителей нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции.

Личность матери, которая оставила ребенка одного в квартире, установлена. Решается вопрос о привлечении ее к ответственности.

Ранее URA.RU писало, что жителей ХМАО испугал ребенок, стоящий в открытом окне многоэтажки. Очевидцы опасались, что с малышом может произойти трагедия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) двое жителей спасли малолетнего ребенка, который свесился из окна девятого этажа. Они вызвали силовиков, на месте работают сотрудники полиции и подразделения по делам несовершеннолетних. «Ребенка спасли двое местных жителей. На месте работают сотрудники полиции и ПДН. Обстановка в картере нормальная, признаков асоциального поведения родителей нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции. Личность матери, которая оставила ребенка одного в квартире, установлена. Решается вопрос о привлечении ее к ответственности. Ранее URA.RU писало, что жителей ХМАО испугал ребенок, стоящий в открытом окне многоэтажки. Очевидцы опасались, что с малышом может произойти трагедия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...