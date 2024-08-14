Боец СВО, напавший на бывшую в Екатеринбурге, потребовал от нее опровержений

Боец СВО, который взорвал гранату в салоне красоты в Екатеринбурге и стрелял в свою бывшую возлюбленную Екатерину, после этого потребовал, чтобы она опровергла заявления об издевательствах с его стороны. Об этом URA.RU сообщила пострадавшая.
«Когда я сидела в отделе полиции, он позвонил и попросил, чтобы я опровергла сведения, что он меня избивал и угрожал родным. Иначе обещал меня морально унизить. Полицейские это слышали», — сказала Екатерина. Она написала заявление и ушла на больничный. Константин не ответил на звонки корреспондента. Сейчас его ищут сыщики уголовного розыска и военные.
ЧП произошло днем в салоне по улице Крауля, 8. По предварительным данным, Олег ворвался в здание, бросил страйкбольную гранату и открыл огонь по девушке. В руках у него был небольшой арбалет и травматический пистолет. Сотрудницы сбежали через окна. Екатерина отделалась небольшими травмами. До этого Олег угрожал родителям пострадавшей.
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