Боец СВО, напавший на бывшую в Екатеринбурге, потребовал от нее опровержений

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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, военные сборы, мобилизация, мобилизованные
Бойца СВО, напавшего на свою бывшую возлюбленную в салоне красоты, разыскивают в Екатеринбурге (архивное фото) Фото:

Боец СВО, который взорвал гранату в салоне красоты в Екатеринбурге и стрелял в свою бывшую возлюбленную Екатерину, после этого потребовал, чтобы она опровергла заявления об издевательствах с его стороны. Об этом URA.RU сообщила пострадавшая.

«Когда я сидела в отделе полиции, он позвонил и попросил, чтобы я опровергла сведения, что он меня избивал и угрожал родным. Иначе обещал меня морально унизить. Полицейские это слышали», — сказала Екатерина. Она написала заявление и ушла на больничный. Константин не ответил на звонки корреспондента. Сейчас его ищут сыщики уголовного розыска и военные.

ЧП произошло днем в салоне по улице Крауля, 8. По предварительным данным, Олег ворвался в здание, бросил страйкбольную гранату и открыл огонь по девушке. В руках у него был небольшой арбалет и травматический пистолет. Сотрудницы сбежали через окна. Екатерина отделалась небольшими травмами. До этого Олег угрожал родителям пострадавшей.

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Боец СВО, который взорвал гранату в салоне красоты в Екатеринбурге и стрелял в свою бывшую возлюбленную Екатерину, после этого потребовал, чтобы она опровергла заявления об издевательствах с его стороны. Об этом URA.RU сообщила пострадавшая. «Когда я сидела в отделе полиции, он позвонил и попросил, чтобы я опровергла сведения, что он меня избивал и угрожал родным. Иначе обещал меня морально унизить. Полицейские это слышали», — сказала Екатерина. Она написала заявление и ушла на больничный. Константин не ответил на звонки корреспондента. Сейчас его ищут сыщики уголовного розыска и военные. ЧП произошло днем в салоне по улице Крауля, 8. По предварительным данным, Олег ворвался в здание, бросил страйкбольную гранату и открыл огонь по девушке. В руках у него был небольшой арбалет и травматический пистолет. Сотрудницы сбежали через окна. Екатерина отделалась небольшими травмами. До этого Олег угрожал родителям пострадавшей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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