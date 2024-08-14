Боец СВО, напавший на бывшую в Екатеринбурге, потребовал от нее опровержений

14 августа 2024 в 21:57 Размер текста - 17 +

Бойца СВО, напавшего на свою бывшую возлюбленную в салоне красоты, разыскивают в Екатеринбурге (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Боец СВО, который взорвал гранату в салоне красоты в Екатеринбурге и стрелял в свою бывшую возлюбленную Екатерину, после этого потребовал, чтобы она опровергла заявления об издевательствах с его стороны. Об этом URA.RU сообщила пострадавшая. «Когда я сидела в отделе полиции, он позвонил и попросил, чтобы я опровергла сведения, что он меня избивал и угрожал родным. Иначе обещал меня морально унизить. Полицейские это слышали», — сказала Екатерина. Она написала заявление и ушла на больничный. Константин не ответил на звонки корреспондента. Сейчас его ищут сыщики уголовного розыска и военные. ЧП произошло днем в салоне по улице Крауля, 8. По предварительным данным, Олег ворвался в здание, бросил страйкбольную гранату и открыл огонь по девушке. В руках у него был небольшой арбалет и травматический пистолет. Сотрудницы сбежали через окна. Екатерина отделалась небольшими травмами. До этого Олег угрожал родителям пострадавшей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец СВО, который взорвал гранату в салоне красоты в Екатеринбурге и стрелял в свою бывшую возлюбленную Екатерину, после этого потребовал, чтобы она опровергла заявления об издевательствах с его стороны. Об этом URA.RU сообщила пострадавшая. «Когда я сидела в отделе полиции, он позвонил и попросил, чтобы я опровергла сведения, что он меня избивал и угрожал родным. Иначе обещал меня морально унизить. Полицейские это слышали», — сказала Екатерина. Она написала заявление и ушла на больничный. Константин не ответил на звонки корреспондента. Сейчас его ищут сыщики уголовного розыска и военные. ЧП произошло днем в салоне по улице Крауля, 8. По предварительным данным, Олег ворвался в здание, бросил страйкбольную гранату и открыл огонь по девушке. В руках у него был небольшой арбалет и травматический пистолет. Сотрудницы сбежали через окна. Екатерина отделалась небольшими травмами. До этого Олег угрожал родителям пострадавшей.