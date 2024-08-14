ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией

14 августа 2024 в 22:52 Размер текста - 17 +

Чрезвычайная ситуация по эпидемии оспы является наивысшим уровнем тревоги, отметили в ВОЗ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Эпидемию оспы обезьян объявили чрезвычайной ситуацией. Об этом сообщили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян ЧС в области общественного здравоохранения», — передали представители ВОЗ в социальных сетях. Эта чрезвычайная ситуация является наивысшим уровнем тревоги в соответствии с международным правом в области здравоохранения. Оспа обезьян — вирусное заболевание. Впервые его выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке, однако в мае 2022 года вспышка заболевания произошла в других странах. В России выявили первый случай заражения оспой обезьян в том же году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эпидемию оспы обезьян объявили чрезвычайной ситуацией. Об этом сообщили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян ЧС в области общественного здравоохранения», — передали представители ВОЗ в социальных сетях. Эта чрезвычайная ситуация является наивысшим уровнем тревоги в соответствии с международным правом в области здравоохранения. Оспа обезьян — вирусное заболевание. Впервые его выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке, однако в мае 2022 года вспышка заболевания произошла в других странах. В России выявили первый случай заражения оспой обезьян в том же году.