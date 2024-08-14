ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация от ковида. Екатеринбург, шприц, вакцинация, вакцинация через нос, нозальная вакцинация
Чрезвычайная ситуация по эпидемии оспы является наивысшим уровнем тревоги, отметили в ВОЗ Фото:

Эпидемию оспы обезьян объявили чрезвычайной ситуацией. Об этом сообщили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян ЧС в области общественного здравоохранения», — передали представители ВОЗ в социальных сетях. Эта чрезвычайная ситуация является наивысшим уровнем тревоги в соответствии с международным правом в области здравоохранения.

Оспа обезьян — вирусное заболевание. Впервые его выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке, однако в мае 2022 года вспышка заболевания произошла в других странах. В России выявили первый случай заражения оспой обезьян в том же году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Эпидемию оспы обезьян объявили чрезвычайной ситуацией. Об этом сообщили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян ЧС в области общественного здравоохранения», — передали представители ВОЗ в социальных сетях. Эта чрезвычайная ситуация является наивысшим уровнем тревоги в соответствии с международным правом в области здравоохранения. Оспа обезьян — вирусное заболевание. Впервые его выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке, однако в мае 2022 года вспышка заболевания произошла в других странах. В России выявили первый случай заражения оспой обезьян в том же году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...