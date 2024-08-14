ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией

Эпидемию оспы обезьян объявили чрезвычайной ситуацией. Об этом сообщили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян ЧС в области общественного здравоохранения», — передали представители ВОЗ в социальных сетях. Эта чрезвычайная ситуация является наивысшим уровнем тревоги в соответствии с международным правом в области здравоохранения.
Оспа обезьян — вирусное заболевание. Впервые его выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке, однако в мае 2022 года вспышка заболевания произошла в других странах. В России выявили первый случай заражения оспой обезьян в том же году.
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