Росстат сообщил о быстром росте цен на бензин

14 августа 2024 в 23:20 Размер текста - 17 +

В стране зафиксирован рост цен на топливо Фото: Илья Московец © URA.RU В России цены на бензин растут быстрее инфляции. Об этом говорится в данных Росстата. «С начала года по 12 августа рост цен на бензин на заправках в стране составил 5,95%, а инфляция — 5,11%. По данным на 29 июля цены на топливо увеличились с начала года на 5,16%, при инфляции 4,99%. На 5 августа рост составил 5,49% хотя инфляция осталась на прежнем уровне», — передает «РБК» со ссылкой на данные статистики. Быстрый рост цен на бензин продолжается уже несколько недель подряд. Средние цены на бензин для потребителей в стране увеличились с 5 по 12 августа на 18 копеек, до 57,67 рублей за литр. При этом, АИ-92 подорожал на 7 копеек, до 53,07 рублей за литр, а АИ-95 — на 13 копеек, до 58,17 рублей за литр, отметили в Росстате. Ранее доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Татьяна Суворова рассказала, что цены на 95-й бензин в Москве могут увеличиться до 70 рублей за литр. Она добавила, что подорожание ожидается в сентябре 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России цены на бензин растут быстрее инфляции. Об этом говорится в данных Росстата. «С начала года по 12 августа рост цен на бензин на заправках в стране составил 5,95%, а инфляция — 5,11%. По данным на 29 июля цены на топливо увеличились с начала года на 5,16%, при инфляции 4,99%. На 5 августа рост составил 5,49% хотя инфляция осталась на прежнем уровне», — передает «РБК» со ссылкой на данные статистики. Быстрый рост цен на бензин продолжается уже несколько недель подряд. Средние цены на бензин для потребителей в стране увеличились с 5 по 12 августа на 18 копеек, до 57,67 рублей за литр. При этом, АИ-92 подорожал на 7 копеек, до 53,07 рублей за литр, а АИ-95 — на 13 копеек, до 58,17 рублей за литр, отметили в Росстате. Ранее доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Татьяна Суворова рассказала, что цены на 95-й бензин в Москве могут увеличиться до 70 рублей за литр. Она добавила, что подорожание ожидается в сентябре 2024 года.