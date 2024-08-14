На Паралимпиаде в Париже выступят 90 спортсменов из РФ

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МПК одобрил участие двух выдающихся атлетов с нарушениями зрения Фото:
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Олимпиада-2024

На Паралимпийских играх в Париже примут участие 90 российских спортсменов. Эту информацию предоставил директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс.

«В сумме на Паралимпиаде в Париже выступят 98 нейтральных спортсменов: 90 из России (не считая ведущих) и 8 из Белоруссии», — сообщил Спенс агентству ТАСС. Отдельно МПК одобрил участие двух выдающихся атлетов с нарушениями зрения.

На участие в Олимпийских игры в Париже россияне были допущены только в нейтральном статусе, без права носить цвета государства. Также спортсмены РФ не могли участвовать в командных соревнованиях. В итоге одну золотую медаль России принесли спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в парном разряде теннисного турнира.

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На Паралимпийских играх в Париже примут участие 90 российских спортсменов. Эту информацию предоставил директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс. «В сумме на Паралимпиаде в Париже выступят 98 нейтральных спортсменов: 90 из России (не считая ведущих) и 8 из Белоруссии», — сообщил Спенс агентству ТАСС. Отдельно МПК одобрил участие двух выдающихся атлетов с нарушениями зрения. На участие в Олимпийских игры в Париже россияне были допущены только в нейтральном статусе, без права носить цвета государства. Также спортсмены РФ не могли участвовать в командных соревнованиях. В итоге одну золотую медаль России принесли спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в парном разряде теннисного турнира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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