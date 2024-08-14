На Паралимпиаде в Париже выступят 90 спортсменов из РФ

14 августа 2024 в 23:20 Размер текста - 17 +

МПК одобрил участие двух выдающихся атлетов с нарушениями зрения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Олимпиада-2024 На Паралимпийских играх в Париже примут участие 90 российских спортсменов. Эту информацию предоставил директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс. «В сумме на Паралимпиаде в Париже выступят 98 нейтральных спортсменов: 90 из России (не считая ведущих) и 8 из Белоруссии», — сообщил Спенс агентству ТАСС. Отдельно МПК одобрил участие двух выдающихся атлетов с нарушениями зрения. На участие в Олимпийских игры в Париже россияне были допущены только в нейтральном статусе, без права носить цвета государства. Также спортсмены РФ не могли участвовать в командных соревнованиях. В итоге одну золотую медаль России принесли спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в парном разряде теннисного турнира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Паралимпийских играх в Париже примут участие 90 российских спортсменов. Эту информацию предоставил директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс. «В сумме на Паралимпиаде в Париже выступят 98 нейтральных спортсменов: 90 из России (не считая ведущих) и 8 из Белоруссии», — сообщил Спенс агентству ТАСС. Отдельно МПК одобрил участие двух выдающихся атлетов с нарушениями зрения. На участие в Олимпийских игры в Париже россияне были допущены только в нейтральном статусе, без права носить цвета государства. Также спортсмены РФ не могли участвовать в командных соревнованиях. В итоге одну золотую медаль России принесли спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в парном разряде теннисного турнира.