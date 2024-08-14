Смирнов объявил об обязательной эвакуации поселка Глушково в Курской области

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ФСБ, учения. Челябинск, военные, оружие, вооружение, амуниция, антитеррористические учения, контр-террористическая операция
Координировать выезд местных жителей будут военные Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Оперштаб в Курской области принял решение об обязательной эвакуации поселка Глушково. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации поселка Глушково», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он отметил, что координировать выезд местных жителей будут силовые структуры, военные, местная администрация. Также он обратился к гражданам с просьбой следовать рекомендациям.

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Оперштаб в Курской области принял решение об обязательной эвакуации поселка Глушково. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов. «Региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации поселка Глушково», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он отметил, что координировать выезд местных жителей будут силовые структуры, военные, местная администрация. Также он обратился к гражданам с просьбой следовать рекомендациям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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