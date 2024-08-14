Смирнов объявил об обязательной эвакуации поселка Глушково в Курской области

Координировать выезд местных жителей будут военные
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Оперштаб в Курской области принял решение об обязательной эвакуации поселка Глушково. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов.
«Региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации поселка Глушково», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он отметил, что координировать выезд местных жителей будут силовые структуры, военные, местная администрация. Также он обратился к гражданам с просьбой следовать рекомендациям.
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