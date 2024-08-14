Смирнов объявил об обязательной эвакуации поселка Глушково в Курской области

14 августа 2024 в 23:42 Размер текста - 17 +

Координировать выезд местных жителей будут военные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Оперштаб в Курской области принял решение об обязательной эвакуации поселка Глушково. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов. «Региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации поселка Глушково», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он отметил, что координировать выезд местных жителей будут силовые структуры, военные, местная администрация. Также он обратился к гражданам с просьбой следовать рекомендациям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оперштаб в Курской области принял решение об обязательной эвакуации поселка Глушково. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов. «Региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации поселка Глушково», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он отметил, что координировать выезд местных жителей будут силовые структуры, военные, местная администрация. Также он обратился к гражданам с просьбой следовать рекомендациям.