Жители ХМАО и ЯНАО устраивают секс-туры в Тюмень

Жители ХМАО и ЯНАО устраивают туры в Тюмень, во время которых активно пользуются незаконными интим-услугами местных проституток. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, северян также привлекают закрытые секс- вечеринки, которые проходят на окраинах города.
«Жителей ХМАО и ЯНАО привлекает огромный выбор проституток, которые „работают“ в Тюмени. И цены», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что северяне также активно принимают участие в закрытых секс-вечеринках, которые проходят в частных домах на окраинах Тюмени. «Жители ХМАО и ЯНАО заранее бронируют там места, вносят предоплату, а затем, в назначенный день, приезжают в Тюмень. Удовольствие это не из дешевых, но деньги у северян, как правило, есть», — добавил инсайдер URA.RU.
Комментарии правоохранительных структур ожидаются. За занятие проституцией в России предусмотрена административная ответственность. Штраф по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией) составляет от 1 000 до 2 000 рублей. Организаторам незаконного бизнеса грозит уголовная ответственность с максимальным сроком наказания до 10 лет лишения свободы. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени выросли цены на незаконные интим — услуги.
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