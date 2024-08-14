14 августа 2024

В Белом доме прокомментировали причастность США к атаке ВСУ на Курскую область

Карин Жан-Пьер: США не причастны к подготовке атаки ВСУ в Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
В Белом доме заявили, что не участвовали в планировании атаки Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

США не имеют отношения к вылазке Вооруженных сил Украины в Курскую область. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мне больше нечего сказать. Я скажу только, что мы определенно не участвовали ни в каком виде в планировании или подготовке этой операции», — утверждала Жан-Пьер на регулярном брифинге, пишет ТАСС. Она также отказалась комментировать слова президента США Джо Байдена о том, что атака ВСУ создает «настоящую дилемму» для России. Она сослалась на то, что высказывания президента являются понятными и не требуют дополнительных пояснений.

ВСУ совершили нападение на Курскую область 6 августа. Спустя неделю президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область. По его словам, вторжение являет собой «дилемму для России». При этом не раскрывалось, что именно имел ввиду американский лидер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США не имеют отношения к вылазке Вооруженных сил Украины в Курскую область. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мне больше нечего сказать. Я скажу только, что мы определенно не участвовали ни в каком виде в планировании или подготовке этой операции», — утверждала Жан-Пьер на регулярном брифинге, пишет ТАСС. Она также отказалась комментировать слова президента США Джо Байдена о том, что атака ВСУ создает «настоящую дилемму» для России. Она сослалась на то, что высказывания президента являются понятными и не требуют дополнительных пояснений. ВСУ совершили нападение на Курскую область 6 августа. Спустя неделю президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область. По его словам, вторжение являет собой «дилемму для России». При этом не раскрывалось, что именно имел ввиду американский лидер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...