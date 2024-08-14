В Белом доме прокомментировали причастность США к атаке ВСУ на Курскую область

Карин Жан-Пьер: США не причастны к подготовке атаки ВСУ в Курской области

В Белом доме заявили, что не участвовали в планировании атаки Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ

США не имеют отношения к вылазке Вооруженных сил Украины в Курскую область. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мне больше нечего сказать. Я скажу только, что мы определенно не участвовали ни в каком виде в планировании или подготовке этой операции», — утверждала Жан-Пьер на регулярном брифинге, пишет ТАСС. Она также отказалась комментировать слова президента США Джо Байдена о том, что атака ВСУ создает «настоящую дилемму» для России. Она сослалась на то, что высказывания президента являются понятными и не требуют дополнительных пояснений.

ВСУ совершили нападение на Курскую область 6 августа. Спустя неделю президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область. По его словам, вторжение являет собой «дилемму для России». При этом не раскрывалось, что именно имел ввиду американский лидер.