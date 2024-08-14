Российская певица Нюша Шурочкина (при рождении Анна) 15 августа отпразднует свое 34-летие. Поклонники знают ее как активную девушку с непростой судьбой. Подробнее о том, через что пришлось пройти артистке и как она стала знаменитой — в материале URA.RU.
Детство и начало карьеры Нюши
Анна Владимировна Шурочкина родилась 15 августа 1990 года в Москве. Ее отец Владимир Шурочкин — экс-участник группы «Ласковый май». Впоследствии он занялся продюсированием карьеры своей дочери. Мать певицы Ирина также обладала образованием из музыкальной школы.
Когда Анне исполнилось два года, ее родители развелись. Тем не менее отец продолжал активно участвовать в ее жизни, несмотря на семейные проблемы. Однако девушка подчеркивала, что в детстве ей иногда «не хватало папы». Однажды мужчина отвел пятилетнюю дочь в студию звукозаписи, где она записала свою первую композицию — «Песенку Большой медведицы».
С 12 лет певица начала выступать на сцене и ездить на гастроли. В 2007 стала победительницей проекта «СТС зажигает суперзвезду», тогда она официально сменила имя на «Нюша». Уже через два года вышел первый сингл певицы «Вою на Луну», а в 2010 она получила премию телеканала «Муз-ТВ» в категории «Прорыв года» с всероссийским хитом «Не перебивай». После этого певица ежегодно выпускала композиции, захватывавшие чарты.
Роман с Егором Кридом и первый брак
В промежуток с 2014 по 2016 год Шурочкина встречалась с музыкантом Егором Кридом. Тогда она уже была широко известна, а молодой человек лишь набирал популярность. Однако позже, рассуждая об отношениях, она заявила, что взгляды музыкантов на будущее перестали совпадать из-за разного мировоззрения.
После этого, в 2017 году, Нюша вышла замуж за экс-политика, генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игоря Сивова. На следующий год у пары родилась дочь с двойным именем Серафима-Симба. В декабре 2021 года певица родила сына Саффрона.
Санкции и переезд в Дубай
В марте 2022 года, вскоре после начала спецоперации России на Украине, Нюша уехала вместе с семьей в ОАЭ, объяснив отъезд работой мужа в других странах. «Мой муж работает в основном за границей, он очень много уезжает в командировки… Мы думали, где удобно разместиться, чтобы можно было перемещаться», — заявила она в своих соцсетях. Однако она подчеркнула, что семья планирует жить в двух городах: Москве и Дубае.
Однако в 2022 году певица заявила о переезде в Израиль, где намеревалась изучать актерское искусство. Несмотря на ее воздержание от высказывания своей политической позиции, зимой 2023 года певица попала в санкционный список Украины, передает РБК.
Развод с Игорем Сивовым, что известно об изменах в браке
В мае 2024 года Нюша подала документы на развод, подчеркнув, что она с Сивовым уже давно не вместе, однако не хотели это афишировать из-за хороших отношений друг с другом. Мужчина также заявил, что они остались близкими людьми, продолжая воспитывать двух общих детей.
В 2022 году звезда рассказала, что в их паре произошла измена, однако не уточнила, кто именно ее совершил. Поклонники винили Сивова, так как в 2021 году певица была беременна, но правду супруги так и не раскрыли, призывая взвешенно оценивать подобные проблемы.
С кем останутся дети
Певица Нюша после расставания с мужем Игорем Сивовым вернулась в Москву и активно занялась восстановлением своей карьеры. Двое ее детей, сын Саффрон и дочь Симба, остались с отцом в Дубае. Артистка призналась, что видится с ними так часто, как ей это удается.
Юрист Людмила Александрова рассказала изданию NEWS.ru, что дети звездной пары, вероятно, останутся с матерью после развода. Она также подчеркнула, что бракоразводный процесс проходит спокойно, поэтому родители враждуют и будут решать, у кого останутся дети, через суд.
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