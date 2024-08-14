14 августа 2024

Хирург назвал продукты, которые очищают организм и борются с онкологией

Карасев: капуста и чеснок эффективны в борьбе с онкологией
© Служба новостей «URA.RU»
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Винный бар Невинные люди. Екатеринбург, блюдо, ресторан, еда, подача, брокколи
Брокколи помогает бороться с онкологией Фото:

Бороться с онкологией организму человека хорошо помогают брюссельская капуста, брокколи и чеснок. Об этом рассказал онколог и хирург Иван Карасев.

«Высокую эффективность в борьбе с онкологией показывают брюссельская капуста, брокколи, чеснок, лук-шалот, куркума, а также черный перец, клюква, черника, грейпфрут и зеленый чай. Их совместное действие останавливает появление опухоли в желудочно-кишечном тракте», — передает «Московский комсомолец» слова Карасева.

По мнению онколога, напиток из этих компонентов можно пить каждый день, если нет противопоказаний. Он добавил, что коктейль из полезных веществ не только способствует самоуничтожению раковых клеток, но и очищает от них организм.

Ранее главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал об использовании ядерной медицины в борьбе с онкологией. Он отметил, что для ряда раковых опухолей нет других методов лечения, кроме воздействия радионуклидами, передает RT.

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Бороться с онкологией организму человека хорошо помогают брюссельская капуста, брокколи и чеснок. Об этом рассказал онколог и хирург Иван Карасев. «Высокую эффективность в борьбе с онкологией показывают брюссельская капуста, брокколи, чеснок, лук-шалот, куркума, а также черный перец, клюква, черника, грейпфрут и зеленый чай. Их совместное действие останавливает появление опухоли в желудочно-кишечном тракте», — передает «Московский комсомолец» слова Карасева. По мнению онколога, напиток из этих компонентов можно пить каждый день, если нет противопоказаний. Он добавил, что коктейль из полезных веществ не только способствует самоуничтожению раковых клеток, но и очищает от них организм. Ранее главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал об использовании ядерной медицины в борьбе с онкологией. Он отметил, что для ряда раковых опухолей нет других методов лечения, кроме воздействия радионуклидами, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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