Хирург назвал продукты, которые очищают организм и борются с онкологией

Карасев: капуста и чеснок эффективны в борьбе с онкологией

Брокколи помогает бороться с онкологией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бороться с онкологией организму человека хорошо помогают брюссельская капуста, брокколи и чеснок. Об этом рассказал онколог и хирург Иван Карасев.

«Высокую эффективность в борьбе с онкологией показывают брюссельская капуста, брокколи, чеснок, лук-шалот, куркума, а также черный перец, клюква, черника, грейпфрут и зеленый чай. Их совместное действие останавливает появление опухоли в желудочно-кишечном тракте», — передает «Московский комсомолец» слова Карасева.

По мнению онколога, напиток из этих компонентов можно пить каждый день, если нет противопоказаний. Он добавил, что коктейль из полезных веществ не только способствует самоуничтожению раковых клеток, но и очищает от них организм.

Ранее главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал об использовании ядерной медицины в борьбе с онкологией. Он отметил, что для ряда раковых опухолей нет других методов лечения, кроме воздействия радионуклидами, передает RT.