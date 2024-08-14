Украинские власти сделали неожиданное заявление о Курской области

Киев предложил создать «зону безопасности» в Курской области для перемещения людей. С такой инициативой выступила министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук.
«Создание гуманитарных коридоров — это не только вопрос перемещения людей, но и возможность оказания помощи нуждающимся», — написала Верещук в социальных сетях. Министр выразила намерение привлечь международные организации для поддержки инициативы.
Украина вторглась 6 августа на территорию Курской области. Ситуацию отнесли к ЧС федерального характера. По данным источников, теперь Киев ожидает «масштабного» ответа со стороны Москвы.
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