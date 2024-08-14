14 августа 2024

Украинские власти сделали неожиданное заявление о Курской области

Верещук: Киев предложил создать «зону безопасности» в Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина хочет привлечь международные организации для поддержки инициативы, заявила Верещук Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Киев предложил создать «зону безопасности» в Курской области для перемещения людей. С такой инициативой выступила министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук.

«Создание гуманитарных коридоров — это не только вопрос перемещения людей, но и возможность оказания помощи нуждающимся», — написала Верещук в социальных сетях. Министр выразила намерение привлечь международные организации для поддержки инициативы.

Украина вторглась 6 августа на территорию Курской области. Ситуацию отнесли к ЧС федерального характера. По данным источников, теперь Киев ожидает «масштабного» ответа со стороны Москвы.

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Киев предложил создать «зону безопасности» в Курской области для перемещения людей. С такой инициативой выступила министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук. «Создание гуманитарных коридоров — это не только вопрос перемещения людей, но и возможность оказания помощи нуждающимся», — написала Верещук в социальных сетях. Министр выразила намерение привлечь международные организации для поддержки инициативы. Украина вторглась 6 августа на территорию Курской области. Ситуацию отнесли к ЧС федерального характера. По данным источников, теперь Киев ожидает «масштабного» ответа со стороны Москвы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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