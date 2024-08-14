Украинские власти сделали неожиданное заявление о Курской области

Верещук: Киев предложил создать «зону безопасности» в Курской области

15 августа 2024 в 03:59 Размер текста - 17 +

Украина хочет привлечь международные организации для поддержки инициативы, заявила Верещук Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Киев предложил создать «зону безопасности» в Курской области для перемещения людей. С такой инициативой выступила министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук. «Создание гуманитарных коридоров — это не только вопрос перемещения людей, но и возможность оказания помощи нуждающимся», — написала Верещук в социальных сетях. Министр выразила намерение привлечь международные организации для поддержки инициативы. Украина вторглась 6 августа на территорию Курской области. Ситуацию отнесли к ЧС федерального характера. По данным источников, теперь Киев ожидает «масштабного» ответа со стороны Москвы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киев предложил создать «зону безопасности» в Курской области для перемещения людей. С такой инициативой выступила министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук. «Создание гуманитарных коридоров — это не только вопрос перемещения людей, но и возможность оказания помощи нуждающимся», — написала Верещук в социальных сетях. Министр выразила намерение привлечь международные организации для поддержки инициативы. Украина вторглась 6 августа на территорию Курской области. Ситуацию отнесли к ЧС федерального характера. По данным источников, теперь Киев ожидает «масштабного» ответа со стороны Москвы.