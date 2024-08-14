В России прокомментировали угрозу распространения оспы обезьян

Роспотребнадзор: в России отсутствует угроза распространения оспы обезьян

15 августа 2024 в 06:45 Размер текста - 17 +

в РФ есть современных тест-систем для быстрой детекции оспы обезьян Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России отсутствует угроза распространения оспы обезьян, и в стране имеются все необходимые ресурсы для диагностики вируса. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. «Роспотребнадзор сообщает, что в РФ заблаговременно и на системной основе осуществляются все необходимые меры для выявления инфекции. Ситуация находится на постоянном контроле, угрозы распространения заболевания в РФ нет», — говорится в заявлении ведомства, пишет РИА Новости. В рамках федерального проекта «Санитарный щит» на границе России усилен санитарно-карантинный контроль. Используется автоматизированная информационная система «Периметр», которая позволяет специалистам в режиме реального времени отслеживать эпидемиологическую обстановку и выявлять инфекционные заболевания. В ведомстве подчеркнули наличие современных тест-систем для быстрой детекции оспы обезьян, которые могут применяться в полевых условиях. Оспа обезьян — вирусное заболевание. Впервые его выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке. ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России отсутствует угроза распространения оспы обезьян, и в стране имеются все необходимые ресурсы для диагностики вируса. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. «Роспотребнадзор сообщает, что в РФ заблаговременно и на системной основе осуществляются все необходимые меры для выявления инфекции. Ситуация находится на постоянном контроле, угрозы распространения заболевания в РФ нет», — говорится в заявлении ведомства, пишет РИА Новости. В рамках федерального проекта «Санитарный щит» на границе России усилен санитарно-карантинный контроль. Используется автоматизированная информационная система «Периметр», которая позволяет специалистам в режиме реального времени отслеживать эпидемиологическую обстановку и выявлять инфекционные заболевания. В ведомстве подчеркнули наличие современных тест-систем для быстрой детекции оспы обезьян, которые могут применяться в полевых условиях. Оспа обезьян — вирусное заболевание. Впервые его выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке. ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией.