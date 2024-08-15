Россия отправила на МКС ценный груз. Видео

С Байконура к МКС стартовал грузовой корабль «Прогресс МС-28»

15 августа 2024 в 08:32 Размер текста - 17 +

Старт ракеты «Союз-2.1а» прошел 15 августа (архивное фото) Фото: Роскосмос Ракета «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Байконур. Она несет на борту грузовой корабль «Прогресс МС-28», который отправится на Международную космическую станцию (МКС). «Роскосмос» проводит прямую трансляцию пуска. Отделение «Прогресса МС-28» от третьей ступени ракеты запланировано через восемь минут 49 секунд после старта. Грузовой корабль следует по двухсуточной схеме и ожидается, что он пристыкуется к модулю «Звезда» российского сегмента МКС утром 17 августа в 8:56 по московскому времени. Продолжительность его полета составит приблизительно 179 дней. На борту «Прогресса МС-28» более 2,6 тонны грузов, включая 1,2 тонны сухих грузов для нужд станции и экипажа. Среди отправляемого оборудования: приборы для проведения научных экспериментов, таких как «Асептик», «Биодеградация», «Виртуал», «Выносливость», «Лазма», «Монитор всего неба», «Нейроиммунитет», «Фотобиореактор». Кроме научного оборудования, корабль доставит необходимые ресурсы для поддержания функционирования станции: 950 килограммов топлива, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов азота для восполнения атмосферы МКС. Также космонавты получат свежие апельсины и грейпфруты, репчатый лук и сублимированный кофе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ракета «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Байконур. Она несет на борту грузовой корабль «Прогресс МС-28», который отправится на Международную космическую станцию (МКС). «Роскосмос» проводит прямую трансляцию пуска. Отделение «Прогресса МС-28» от третьей ступени ракеты запланировано через восемь минут 49 секунд после старта. Грузовой корабль следует по двухсуточной схеме и ожидается, что он пристыкуется к модулю «Звезда» российского сегмента МКС утром 17 августа в 8:56 по московскому времени. Продолжительность его полета составит приблизительно 179 дней. На борту «Прогресса МС-28» более 2,6 тонны грузов, включая 1,2 тонны сухих грузов для нужд станции и экипажа. Среди отправляемого оборудования: приборы для проведения научных экспериментов, таких как «Асептик», «Биодеградация», «Виртуал», «Выносливость», «Лазма», «Монитор всего неба», «Нейроиммунитет», «Фотобиореактор». Кроме научного оборудования, корабль доставит необходимые ресурсы для поддержания функционирования станции: 950 килограммов топлива, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов азота для восполнения атмосферы МКС. Также космонавты получат свежие апельсины и грейпфруты, репчатый лук и сублимированный кофе.