Россия отправила на МКС ценный груз. Видео

С Байконура к МКС стартовал грузовой корабль «Прогресс МС-28»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МКС. Москва. stock, stock, союз ракета
Старт ракеты «Союз-2.1а» прошел 15 августа (архивное фото) Фото:

Ракета «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Байконур. Она несет на борту грузовой корабль «Прогресс МС-28», который отправится на Международную космическую станцию (МКС). «Роскосмос» проводит прямую трансляцию пуска.

Отделение «Прогресса МС-28» от третьей ступени ракеты запланировано через восемь минут 49 секунд после старта. Грузовой корабль следует по двухсуточной схеме и ожидается, что он пристыкуется к модулю «Звезда» российского сегмента МКС утром 17 августа в 8:56 по московскому времени. Продолжительность его полета составит приблизительно 179 дней.

На борту «Прогресса МС-28» более 2,6 тонны грузов, включая 1,2 тонны сухих грузов для нужд станции и экипажа. Среди отправляемого оборудования: приборы для проведения научных экспериментов, таких как «Асептик», «Биодеградация», «Виртуал», «Выносливость», «Лазма», «Монитор всего неба», «Нейроиммунитет», «Фотобиореактор». Кроме научного оборудования, корабль доставит необходимые ресурсы для поддержания функционирования станции: 950 килограммов топлива, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов азота для восполнения атмосферы МКС. Также космонавты получат свежие апельсины и грейпфруты, репчатый лук и сублимированный кофе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ракета «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Байконур. Она несет на борту грузовой корабль «Прогресс МС-28», который отправится на Международную космическую станцию (МКС). «Роскосмос» проводит прямую трансляцию пуска. Отделение «Прогресса МС-28» от третьей ступени ракеты запланировано через восемь минут 49 секунд после старта. Грузовой корабль следует по двухсуточной схеме и ожидается, что он пристыкуется к модулю «Звезда» российского сегмента МКС утром 17 августа в 8:56 по московскому времени. Продолжительность его полета составит приблизительно 179 дней. На борту «Прогресса МС-28» более 2,6 тонны грузов, включая 1,2 тонны сухих грузов для нужд станции и экипажа. Среди отправляемого оборудования: приборы для проведения научных экспериментов, таких как «Асептик», «Биодеградация», «Виртуал», «Выносливость», «Лазма», «Монитор всего неба», «Нейроиммунитет», «Фотобиореактор». Кроме научного оборудования, корабль доставит необходимые ресурсы для поддержания функционирования станции: 950 килограммов топлива, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов азота для восполнения атмосферы МКС. Также космонавты получат свежие апельсины и грейпфруты, репчатый лук и сублимированный кофе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...