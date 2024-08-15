Группа десантников ВСУ уничтожена в Борках Курской области

15 августа 2024 в 08:38 Размер текста - 17 +

Группа из пяти десантников ВУ была уничтожена у села Борки, заявили силовики Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российская армия уничтожила в селе Борки Курской области группу из пятерых десантников ВСУ. Об этом сообщили в российском силовом ведомстве. «На территории Курской области, у села Борки, российской армией была уничтожена группа украинских штурмовиков-десантников из первого десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ», — передает РИА Новости информацию из силовых ведомств. Отмечается, что в район, куда ВС РФ выстрелили из ствольной артиллерии, был направлен разведывательный коптер. Он подтвердил уничтожение группы ВСУ из пяти человек. Ранее экипажи истребителей Су-34 ВКС России уничтожили личный состав и военную технику украинской армии у границ Курской области. Задача была выполнена с помощью авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия уничтожила в селе Борки Курской области группу из пятерых десантников ВСУ. Об этом сообщили в российском силовом ведомстве. «На территории Курской области, у села Борки, российской армией была уничтожена группа украинских штурмовиков-десантников из первого десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ», — передает РИА Новости информацию из силовых ведомств. Отмечается, что в район, куда ВС РФ выстрелили из ствольной артиллерии, был направлен разведывательный коптер. Он подтвердил уничтожение группы ВСУ из пяти человек. Ранее экипажи истребителей Су-34 ВКС России уничтожили личный состав и военную технику украинской армии у границ Курской области. Задача была выполнена с помощью авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции, передает 360.ru.