Российская армия уничтожила в селе Борки Курской области группу из пятерых десантников ВСУ. Об этом сообщили в российском силовом ведомстве.
«На территории Курской области, у села Борки, российской армией была уничтожена группа украинских штурмовиков-десантников из первого десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ», — передает РИА Новости информацию из силовых ведомств. Отмечается, что в район, куда ВС РФ выстрелили из ствольной артиллерии, был направлен разведывательный коптер. Он подтвердил уничтожение группы ВСУ из пяти человек.
Ранее экипажи истребителей Су-34 ВКС России уничтожили личный состав и военную технику украинской армии у границ Курской области. Задача была выполнена с помощью авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции, передает 360.ru.
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