Группа десантников ВСУ уничтожена в Борках Курской области

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, автомат, всу, наемник,  stock
Группа из пяти десантников ВУ была уничтожена у села Борки, заявили силовики Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российская армия уничтожила в селе Борки Курской области группу из пятерых десантников ВСУ. Об этом сообщили в российском силовом ведомстве.

«На территории Курской области, у села Борки, российской армией была уничтожена группа украинских штурмовиков-десантников из первого десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ», — передает РИА Новости информацию из силовых ведомств. Отмечается, что в район, куда ВС РФ выстрелили из ствольной артиллерии, был направлен разведывательный коптер. Он подтвердил уничтожение группы ВСУ из пяти человек.

Ранее экипажи истребителей Су-34 ВКС России уничтожили личный состав и военную технику украинской армии у границ Курской области. Задача была выполнена с помощью авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции, передает 360.ru.

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Российская армия уничтожила в селе Борки Курской области группу из пятерых десантников ВСУ. Об этом сообщили в российском силовом ведомстве. «На территории Курской области, у села Борки, российской армией была уничтожена группа украинских штурмовиков-десантников из первого десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ», — передает РИА Новости информацию из силовых ведомств. Отмечается, что в район, куда ВС РФ выстрелили из ствольной артиллерии, был направлен разведывательный коптер. Он подтвердил уничтожение группы ВСУ из пяти человек. Ранее экипажи истребителей Су-34 ВКС России уничтожили личный состав и военную технику украинской армии у границ Курской области. Задача была выполнена с помощью авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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