Бойца СВО, напавшего на бывшую в Екатеринбурге, задержали

15 августа 2024 в 08:55 Размер текста - 17 +

Мужчину доставили в изолятор вечером 14 августа (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Силовики задержали ветерана СВО Олега, взорвавшего гранату и напавшего на бывшую возлюбленную Екатерину в екатеринбургском салоне красоты. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. На момент задержания солдат был пьян. «Его, вероятно, уже передали военной комендатуре», — полагает собеседник агентства. По его словам, Олег трижды был судим. В 2022-м из колонии он отправился на фронт. В конце июля он приехал в Екатеринбург в отпуск. URA.RU обратилось за комментариями в полиции Екатеринбурга и ВСУ СКР по ЦВО. Ответы будут опубликованы, как только поступят. Боец совершил нападение днем 14 августа. По предварительным данным, он пришел со страйкбольной гранатой и небольшим арбалетом в салон «Не только ногти» на улице Крауля. Вероятно, инцидент произошел на почве ревности. Екатерина — бывшая Олега — отделалась несерьезными ранениями. Врачи, осмотрев ее, отпустили девушку на больничный. Она говорила URA.RU, что Олег угрожал расправой ее близким и часто избивал ее саму. Подробнее — в сбойке агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики задержали ветерана СВО Олега, взорвавшего гранату и напавшего на бывшую возлюбленную Екатерину в екатеринбургском салоне красоты. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. На момент задержания солдат был пьян. «Его, вероятно, уже передали военной комендатуре», — полагает собеседник агентства. По его словам, Олег трижды был судим. В 2022-м из колонии он отправился на фронт. В конце июля он приехал в Екатеринбург в отпуск. URA.RU обратилось за комментариями в полиции Екатеринбурга и ВСУ СКР по ЦВО. Ответы будут опубликованы, как только поступят. Боец совершил нападение днем 14 августа. По предварительным данным, он пришел со страйкбольной гранатой и небольшим арбалетом в салон «Не только ногти» на улице Крауля. Вероятно, инцидент произошел на почве ревности. Екатерина — бывшая Олега — отделалась несерьезными ранениями. Врачи, осмотрев ее, отпустили девушку на больничный. Она говорила URA.RU, что Олег угрожал расправой ее близким и часто избивал ее саму. Подробнее — в сбойке агентства.