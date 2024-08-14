14 августа 2024

Бойца СВО, напавшего на бывшую в Екатеринбурге, задержали

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Мужчину доставили в изолятор вечером 14 августа (архивное фото) Фото:

Силовики задержали ветерана СВО Олега, взорвавшего гранату и напавшего на бывшую возлюбленную Екатерину в екатеринбургском салоне красоты. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

На момент задержания солдат был пьян. «Его, вероятно, уже передали военной комендатуре», — полагает собеседник агентства. По его словам, Олег трижды был судим. В 2022-м из колонии он отправился на фронт. В конце июля он приехал в Екатеринбург в отпуск.

URA.RU обратилось за комментариями в полиции Екатеринбурга и ВСУ СКР по ЦВО. Ответы будут опубликованы, как только поступят.

Боец совершил нападение днем 14 августа. По предварительным данным, он пришел со страйкбольной гранатой и небольшим арбалетом в салон «Не только ногти» на улице Крауля. Вероятно, инцидент произошел на почве ревности. Екатерина — бывшая Олега — отделалась несерьезными ранениями. Врачи, осмотрев ее, отпустили девушку на больничный.

Она говорила URA.RU, что Олег угрожал расправой ее близким и часто избивал ее саму. Подробнее — в сбойке агентства.

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Силовики задержали ветерана СВО Олега, взорвавшего гранату и напавшего на бывшую возлюбленную Екатерину в екатеринбургском салоне красоты. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. На момент задержания солдат был пьян. «Его, вероятно, уже передали военной комендатуре», — полагает собеседник агентства. По его словам, Олег трижды был судим. В 2022-м из колонии он отправился на фронт. В конце июля он приехал в Екатеринбург в отпуск. URA.RU обратилось за комментариями в полиции Екатеринбурга и ВСУ СКР по ЦВО. Ответы будут опубликованы, как только поступят. Боец совершил нападение днем 14 августа. По предварительным данным, он пришел со страйкбольной гранатой и небольшим арбалетом в салон «Не только ногти» на улице Крауля. Вероятно, инцидент произошел на почве ревности. Екатерина — бывшая Олега — отделалась несерьезными ранениями. Врачи, осмотрев ее, отпустили девушку на больничный. Она говорила URA.RU, что Олег угрожал расправой ее близким и часто избивал ее саму. Подробнее — в сбойке агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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