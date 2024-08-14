Экологи запускают план спасения челябинских озер Тургояк и Увильды

15 августа 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

Специалисты сформируют план спасения челябинских озер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские экологи предложили бизнес-сообществу создать совместный социально-экологический проект по спасению озер Тургояк и Увильды. Объединить усилия предложил экс-замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков. «Мы запускаем частный проект по спасению и сохранению озер Тургояк и Увильды. И к их спасению мы хотим привлечь всех желающих предпринимателей. Необходимо заниматься работами по расчистке водоемов, расчистке притоков и оттоков, расчетов зон подтопления», — отметил Безруков. Эколог напомнил, что из-за отступления воды 50 лет назад многие начали строиться ближе к озерам. Сейчас эти объекты затопило, в результате водоемы стали заиливаться и началось бурное цветение водорослей. Проект включает в себя мониторинг водных объектов, расчеты зон подтопления, расчистку притоков и оттоков, а также создание мероприятий по комплексной уборке территории. Организаторы проекта обещают прозрачное финансирование и открыты к обсуждению всех инициатив. Ранее Безруков отмечал в качестве одной из причин подтопления Еманжелинска заваленную протоку между озерами Дуванкуль и Большой Сарыкуль. Гидротехническое сооружение было передано в аренду частному предпринимателю, что привело к подъему уровня воды. Кроме того, от деятельности пострадали краснокнижные птицы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинские экологи предложили бизнес-сообществу создать совместный социально-экологический проект по спасению озер Тургояк и Увильды. Объединить усилия предложил экс-замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков. «Мы запускаем частный проект по спасению и сохранению озер Тургояк и Увильды. И к их спасению мы хотим привлечь всех желающих предпринимателей. Необходимо заниматься работами по расчистке водоемов, расчистке притоков и оттоков, расчетов зон подтопления», — отметил Безруков. Эколог напомнил, что из-за отступления воды 50 лет назад многие начали строиться ближе к озерам. Сейчас эти объекты затопило, в результате водоемы стали заиливаться и началось бурное цветение водорослей. Проект включает в себя мониторинг водных объектов, расчеты зон подтопления, расчистку притоков и оттоков, а также создание мероприятий по комплексной уборке территории. Организаторы проекта обещают прозрачное финансирование и открыты к обсуждению всех инициатив. Ранее Безруков отмечал в качестве одной из причин подтопления Еманжелинска заваленную протоку между озерами Дуванкуль и Большой Сарыкуль. Гидротехническое сооружение было передано в аренду частному предпринимателю, что привело к подъему уровня воды. Кроме того, от деятельности пострадали краснокнижные птицы.