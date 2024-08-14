14 августа 2024

Экологи запускают план спасения челябинских озер Тургояк и Увильды

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Летний отдых. Челябинск, вода, лес, берег, озеро, водоем, лето, тургояк, летний отдых
Специалисты сформируют план спасения челябинских озер Фото:

Челябинские экологи предложили бизнес-сообществу создать совместный социально-экологический проект по спасению озер Тургояк и Увильды. Объединить усилия предложил экс-замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

«Мы запускаем частный проект по спасению и сохранению озер Тургояк и Увильды. И к их спасению мы хотим привлечь всех желающих предпринимателей. Необходимо заниматься работами по расчистке водоемов, расчистке притоков и оттоков, расчетов зон подтопления», — отметил Безруков. Эколог напомнил, что из-за отступления воды 50 лет назад многие начали строиться ближе к озерам. Сейчас эти объекты затопило, в результате водоемы стали заиливаться и началось бурное цветение водорослей.

Проект включает в себя мониторинг водных объектов, расчеты зон подтопления, расчистку притоков и оттоков, а также создание мероприятий по комплексной уборке территории. Организаторы проекта обещают прозрачное финансирование и открыты к обсуждению всех инициатив.

Ранее Безруков отмечал в качестве одной из причин подтопления Еманжелинска заваленную протоку между озерами Дуванкуль и Большой Сарыкуль. Гидротехническое сооружение было передано в аренду частному предпринимателю, что привело к подъему уровня воды. Кроме того, от деятельности пострадали краснокнижные птицы.

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Челябинские экологи предложили бизнес-сообществу создать совместный социально-экологический проект по спасению озер Тургояк и Увильды. Объединить усилия предложил экс-замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков. «Мы запускаем частный проект по спасению и сохранению озер Тургояк и Увильды. И к их спасению мы хотим привлечь всех желающих предпринимателей. Необходимо заниматься работами по расчистке водоемов, расчистке притоков и оттоков, расчетов зон подтопления», — отметил Безруков. Эколог напомнил, что из-за отступления воды 50 лет назад многие начали строиться ближе к озерам. Сейчас эти объекты затопило, в результате водоемы стали заиливаться и началось бурное цветение водорослей. Проект включает в себя мониторинг водных объектов, расчеты зон подтопления, расчистку притоков и оттоков, а также создание мероприятий по комплексной уборке территории. Организаторы проекта обещают прозрачное финансирование и открыты к обсуждению всех инициатив. Ранее Безруков отмечал в качестве одной из причин подтопления Еманжелинска заваленную протоку между озерами Дуванкуль и Большой Сарыкуль. Гидротехническое сооружение было передано в аренду частному предпринимателю, что привело к подъему уровня воды. Кроме того, от деятельности пострадали краснокнижные птицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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