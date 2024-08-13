Челябинский экс-замминистра Безруков назвал причину затопления Еманжелинска

Причиной масштабных подтоплений в Еманжелинске могла стать ошибка администрации Еткульского района. Об этом заявила экс-замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.
«Еще в 2020 году правительство региона поручило главе Еткульского района поставить бесхозные каналы на учет, в частности, канал между озерами Большой Сарыкуль и Дуванкуль. Канал как гидротехническое сооружение должен быть отмежеван администрацией и поставлен на учет, с последующими мероприятиями по возможным оценкам подтоплений и поддержанию уровня воды в водоеме. То, что по итогу гидротехнический объект оказался в аренде или собственности у частного лица как сельскохозяйственные земли — это ошибка администрации района», — заявил Безруков.
Река Еманжелинка, которая топила поселки и город, впадает в озеро Большой Сарыкуль. Само гидротехническое сооружение строилось в 1994 году, чтобы не допустить подтопления города водой из озера. Если бы это работало, то могло бы снизить последствия разгула стихии, добавил Безруков.
Экс-замминистра уверен, что районной администрации следует выполнить поручение правительства и взять гидротехническое сооружение на баланс Еткульского района. После этого необходимо провести научную работу по изучению экосистем водоемов Дуванкуль и Сарыкуль и оценку рисков подтоплений. Также требуются работы по восстановлению канала, использовав научное обоснование.
Масштабные подтопления в Еманжелинске произошли после затяжных ливней в конце июля. В муниципалитете был объявлен режим ЧС. Экологи заявили, что одной из причин подтопления является перекрытие пользователем канала между озерами. В итоге Дуванкуль обмелел, а Большой Сарыкуль не смог принять весь объем выпавшей с осадками воды. Вода после разлива реки Еманжелинка не ушла, а скопилась в самом Еманжелинске.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить предположение, что причиной наводнения в Еманжелинске стал перекрытый бизнесменом канал между озерами Дуванкуль и Большой Сарыкуль. По данному факту расследуется уголовное дело по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).
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