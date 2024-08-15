Швейцария заблокировала еще 1,5 млрд долларов связанных с РФ активов

15 августа 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

Стоимость российских активов, замороженных Швейцарией, увеличилась на 1,3 млрд франков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стоимость связанных с Россией активов, которые в рамках санкций заморозили власти Швейцарии, с апреля увеличилась на 1,3 млрд франков, говорится в заявлении Государственного секретариата экономики Швейцарии (SECO). В перерасчете на доллары это составляет 1,5 млрд. «По состоянию на 13 августа 2024 года в Швейцарии заблокированы финансовые активы на сумму 7,1 млрд швейцарских франков, 17 объектов недвижимости, а также спортивные автомобили и автомобили класса люкс, произведения искусства, мебель и активы, принадлежащие физическим лицам, компаниям и организациям, в отношении которых введены санкции», — говорится в документе. Информацию передает ТАСС. Отмечается, что из этой суммы 1,3 млрд франков на данный момент на предварительной основе заморожены. Также в документе уточняется что, в некоторых случаях активы блокируются в качестве предупредительной меры, однако после выяснения обстоятельств с них могут снять ограничения. Ранее страны G7 заявили о намерении предоставить Украине займы на общую сумму в 50 млрд долларов до конца сентября. Эти средства будут выделены за счет замороженных активов РФ. Министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила планы по предоставлению финансовой помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стоимость связанных с Россией активов, которые в рамках санкций заморозили власти Швейцарии, с апреля увеличилась на 1,3 млрд франков, говорится в заявлении Государственного секретариата экономики Швейцарии (SECO). В перерасчете на доллары это составляет 1,5 млрд. «По состоянию на 13 августа 2024 года в Швейцарии заблокированы финансовые активы на сумму 7,1 млрд швейцарских франков, 17 объектов недвижимости, а также спортивные автомобили и автомобили класса люкс, произведения искусства, мебель и активы, принадлежащие физическим лицам, компаниям и организациям, в отношении которых введены санкции», — говорится в документе. Информацию передает ТАСС. Отмечается, что из этой суммы 1,3 млрд франков на данный момент на предварительной основе заморожены. Также в документе уточняется что, в некоторых случаях активы блокируются в качестве предупредительной меры, однако после выяснения обстоятельств с них могут снять ограничения. Ранее страны G7 заявили о намерении предоставить Украине займы на общую сумму в 50 млрд долларов до конца сентября. Эти средства будут выделены за счет замороженных активов РФ. Министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила планы по предоставлению финансовой помощи.