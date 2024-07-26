26 июля 2024

G7 хочет отправить Киеву 50 млрд долларов за счет активов РФ

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Долларовую транзакцию планирует завершить к октябрю
Долларовую транзакцию планирует завершить к октябрю Фото:
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Страны G7 да конца сентября планируют предоставить Киеву займа в размере 50 млрд долларов за счет замороженных на западе активов РФ. С таким заявлением выступила министр финансов США Джанет Йеллен.

«У нас прошли конструктивные переговоры (с представителями G7 — прим. URA.RU). Мы с нетерпением ждем продолжения совместной работы над попытками продвижения этой инициативы (о займе для Украины за счет средств РФ — при. URA.RU). Все выглядит благоприятно с точки зрения того, что нам удастся это сделать, вероятно, к октябрю», — сказала Джанет Йеллен в интервью агентству Reuters. Беседа состоялась на встрече глав финансовых ведомств и центробанков стран G20 в Рио-де-Жанейро.

Ранее Ерокомиссия приняла решение о выделении первого транша в размере 1,5 млрд евро, полученных от замороженных российских активов, на закупку оружия для ВСУ. В Кремле заявили, что занимаются подготовкой ответных мер.

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Страны G7 да конца сентября планируют предоставить Киеву займа в размере 50 млрд долларов за счет замороженных на западе активов РФ. С таким заявлением выступила министр финансов США Джанет Йеллен. «У нас прошли конструктивные переговоры (с представителями G7 — прим. URA.RU). Мы с нетерпением ждем продолжения совместной работы над попытками продвижения этой инициативы ( о займе для Украины за счет средств РФ — при. URA.RU). Все выглядит благоприятно с точки зрения того, что нам удастся это сделать, вероятно, к октябрю», — сказала  Джанет Йеллен в интервью агентству Reuters . Беседа состоялась на встрече глав финансовых ведомств и центробанков стран G20 в Рио-де-Жанейро. Ранее Ерокомиссия приняла решение о выделении первого транша в размере 1,5 млрд евро, полученных от замороженных российских активов, на закупку оружия для ВСУ. В Кремле заявили, что занимаются подготовкой ответных мер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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