G7 хочет отправить Киеву 50 млрд долларов за счет активов РФ

Страны G7 да конца сентября планируют предоставить Киеву займа в размере 50 млрд долларов за счет замороженных на западе активов РФ. С таким заявлением выступила министр финансов США Джанет Йеллен.
«У нас прошли конструктивные переговоры (с представителями G7 — прим. URA.RU). Мы с нетерпением ждем продолжения совместной работы над попытками продвижения этой инициативы (о займе для Украины за счет средств РФ — при. URA.RU). Все выглядит благоприятно с точки зрения того, что нам удастся это сделать, вероятно, к октябрю», — сказала Джанет Йеллен в интервью агентству Reuters. Беседа состоялась на встрече глав финансовых ведомств и центробанков стран G20 в Рио-де-Жанейро.
Ранее Ерокомиссия приняла решение о выделении первого транша в размере 1,5 млрд евро, полученных от замороженных российских активов, на закупку оружия для ВСУ. В Кремле заявили, что занимаются подготовкой ответных мер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.