Алаудинов: ВСУ не смогли взять Курскую область и поменяли тактику

15 августа 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

ВСУ поменяли тактику и давят на ВС РФ со всех щелей, заявил Алаудинов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В связи с тем, что армия Украины не смогла взять Курскую область, она поменяла тактику. Так, противник начал давить на ВС РФ «со всех щелей». Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Утро началось с того, что противник полез во все щели. На нашем участке мы все контролируем, уничтожаем его. <…> Противник не смог взять всю Курскую область, поэтому сейчас он поменял тактику и начинает давить со всех щелей, таким образом он пытается раздергать нас», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале . Он добавил, что в случае, если ВСУ будут говорить, что у российских войск все плохо в регионе, то не нужно этому верить, ситуация находится под контролем. Ранее Апти Алаудинов опроверг информацию о том, что авиация ВСУ появилась в Курской области. Российские войска не заметили подобной активности. Также командир спецназа выразил готовность «встретить» авиацию украинской армии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В связи с тем, что армия Украины не смогла взять Курскую область, она поменяла тактику. Так, противник начал давить на ВС РФ «со всех щелей». Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Утро началось с того, что противник полез во все щели. На нашем участке мы все контролируем, уничтожаем его. <…> Противник не смог взять всю Курскую область, поэтому сейчас он поменял тактику и начинает давить со всех щелей, таким образом он пытается раздергать нас», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. Он добавил, что в случае, если ВСУ будут говорить, что у российских войск все плохо в регионе, то не нужно этому верить, ситуация находится под контролем. Ранее Апти Алаудинов опроверг информацию о том, что авиация ВСУ появилась в Курской области. Российские войска не заметили подобной активности. Также командир спецназа выразил готовность «встретить» авиацию украинской армии.