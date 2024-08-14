14 августа 2024

Жители ХМАО стали повально сдавать дачи ради заработка

«Авито»: цены на аренду дач в ХМАО оказались одними из самых высоких в России
© Служба новостей «URA.RU»
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Число дач на рынке аренды выросло на 12%
Число дач на рынке аренды выросло на 12% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за год число дачных домов, которые сдают посуточно, выросло на 12%. Стоимость аренды недвижимости в регионе при этом оказалась одной из самых высоких по стране, рассказали URA.RU аналитики «Авито».

«Предложение на рынке посуточной аренды дач выросло на 12% за год. Средняя стоимость краткосрочной аренды дач в ХМАО по итогам июля 2024 года составила 9000 рублей. По итогам месяца в среднем в регионе дачи арендовали на 1 ночь», — говорится в исследовании.

Хотя дачи на рынке посуточной аренды занимают небольшую долю — в ХМАО это около 1%. Однако летом такое съемное жилье набирает популярность из-за своей дешевизны относительно загородных домов и коттеджей. «Дачи обычно меньше и не имеют качественной теплоизоляции, но в летний сезон эти минусы не столь существенны, поэтому выгода перевешивает», — уточняет руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО набирают популярность загородные дома в новом стиле. Тогда речь шла о зданиях в виде барнхаусов.

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В Ханты-Мансийском автономном округе за год число дачных домов, которые сдают посуточно, выросло на 12%. Стоимость аренды недвижимости в регионе при этом оказалась одной из самых высоких по стране, рассказали URA.RU аналитики «Авито». «Предложение на рынке посуточной аренды дач выросло на 12% за год. Средняя стоимость краткосрочной аренды дач в ХМАО по итогам июля 2024 года составила 9000 рублей. По итогам месяца в среднем в регионе дачи арендовали на 1 ночь», — говорится в исследовании. Хотя дачи на рынке посуточной аренды занимают небольшую долю — в ХМАО это около 1%. Однако летом такое съемное жилье набирает популярность из-за своей дешевизны относительно загородных домов и коттеджей. «Дачи обычно меньше и не имеют качественной теплоизоляции, но в летний сезон эти минусы не столь существенны, поэтому выгода перевешивает», — уточняет руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО набирают популярность загородные дома в новом стиле. Тогда речь шла о зданиях в виде барнхаусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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