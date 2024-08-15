Врио губернатора ХМАО везет VIP-делегацию на юбилей Тюменской области. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук собирается привезти на юбилей Тюменской области делегацию из сотни випов
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук собирается привезти на юбилей Тюменской области делегацию из сотни випов Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук везет огромную делегацию на юбилей Тюменской области. Порядка 100 югорских VIP, включая чиновников окружного правительства, депутатов и мэров отправятся 16 августа в областную столицу в сопровождении местных артистов и спортсменов, поделился с URA.RU источник в политическом истеблишменте округа.

«Порядка 100 югорчан, включая VIP из числа чиновников окружного правительства, депутатов и мэров, отправятся 16 августа в областную столицу в сопровождении местных артистов, спортсменов и представителей КМНС. Еще какой-то год назад, при экс-губернаторе Наталье Комаровой, чиновники лишний раз даже не упоминали слово „Тюмень“, боясь гнева начальницы. А сейчас югорские политики открыто поздравляют область с 80-й годовщиной», — рассказал инсайдер.

На юбилей области отправятся главы департаментов, вице-губернаторы и мэры. Кухарук, как ожидалось, начал перезагрузку взаимоотношений регионов. «Это одна из главных задач, которую поставил перед ним уральский полпред Владимир Якушев», — отмечает информатор. 

Ранее URA.RU писало, что Кухарук намерен перезапустить отношения Тюменской области и ХМАО. До его назначения югорские элиты не скрывали сепаратистских настроений, а экс-губернатор Комарова однажды даже раскритиковала жителя Сургута, похвалившего тюменские дороги.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук везет огромную делегацию на юбилей Тюменской области. Порядка 100 югорских VIP, включая чиновников окружного правительства, депутатов и мэров отправятся 16 августа в областную столицу в сопровождении местных артистов и спортсменов, поделился с URA.RU источник в политическом истеблишменте округа. «Порядка 100 югорчан, включая VIP из числа чиновников окружного правительства, депутатов и мэров, отправятся 16 августа в областную столицу в сопровождении местных артистов, спортсменов и представителей КМНС. Еще какой-то год назад, при экс-губернаторе Наталье Комаровой, чиновники лишний раз даже не упоминали слово „Тюмень“, боясь гнева начальницы. А сейчас югорские политики открыто поздравляют область с 80-й годовщиной», — рассказал инсайдер. На юбилей области отправятся главы департаментов, вице-губернаторы и мэры. Кухарук, как ожидалось, начал перезагрузку взаимоотношений регионов. «Это одна из главных задач, которую поставил перед ним уральский полпред Владимир Якушев», — отмечает информатор.  Ранее URA.RU писало, что Кухарук намерен перезапустить отношения Тюменской области и ХМАО. До его назначения югорские элиты не скрывали сепаратистских настроений, а экс-губернатор Комарова однажды даже раскритиковала жителя Сургута, похвалившего тюменские дороги.
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