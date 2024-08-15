Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук везет огромную делегацию на юбилей Тюменской области. Порядка 100 югорских VIP, включая чиновников окружного правительства, депутатов и мэров отправятся 16 августа в областную столицу в сопровождении местных артистов и спортсменов, поделился с URA.RU источник в политическом истеблишменте округа.
«Порядка 100 югорчан, включая VIP из числа чиновников окружного правительства, депутатов и мэров, отправятся 16 августа в областную столицу в сопровождении местных артистов, спортсменов и представителей КМНС. Еще какой-то год назад, при экс-губернаторе Наталье Комаровой, чиновники лишний раз даже не упоминали слово „Тюмень“, боясь гнева начальницы. А сейчас югорские политики открыто поздравляют область с 80-й годовщиной», — рассказал инсайдер.
На юбилей области отправятся главы департаментов, вице-губернаторы и мэры. Кухарук, как ожидалось, начал перезагрузку взаимоотношений регионов. «Это одна из главных задач, которую поставил перед ним уральский полпред Владимир Якушев», — отмечает информатор.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук намерен перезапустить отношения Тюменской области и ХМАО. До его назначения югорские элиты не скрывали сепаратистских настроений, а экс-губернатор Комарова однажды даже раскритиковала жителя Сургута, похвалившего тюменские дороги.
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