Губернатор ХМАО ответила на предложение объединиться с Тюменской областью. Видео

Губернатор Комарова пресекла предложение объединить ХМАО и Тюменскую область
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова поставила точку в вопросе слияния «тюменской матрешки» (архивное фото) Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова пресекла предложение об объединении Югры с Тюменской областью. На встрече с сургутянами один из жителей раскритиковал состояние городских дорог, а в качестве положительного примера привел Тюмень. Свой спич мужчина закончил идеей об объединении регионов «тюменской матрешки». Комарова предпочла сразу поставить точку в обсуждении этого вопроса, передает корреспондент URA.RU.

«Мы на этот вопрос тогда будем отвечать вам. В соответствии с Конституцией, Тюменская область, ЯНАО, ХМАО, ДНР, Московская область и так далее — равноправные субъекты Российской Федерации. Собрались и работаем!» — заявила губернатор Югры.

Сургутянин также пожаловался на пробки и устаревшую транспортную систему города. По его словам, с дач по воскресеньям невозможно добраться домой из-за перегруженности транспортных артерий.

Ранее URA.RU писало о том, что жителю Сургута стало плохо во время встречи с губернатором ХМАО. Комарова потребовала вызвать ему скорую.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова пресекла предложение об объединении Югры с Тюменской областью. На встрече с сургутянами один из жителей раскритиковал состояние городских дорог, а в качестве положительного примера привел Тюмень. Свой спич мужчина закончил идеей об объединении регионов «тюменской матрешки». Комарова предпочла сразу поставить точку в обсуждении этого вопроса, передает корреспондент URA.RU. «Мы на этот вопрос тогда будем отвечать вам. В соответствии с Конституцией, Тюменская область, ЯНАО, ХМАО, ДНР, Московская область и так далее — равноправные субъекты Российской Федерации. Собрались и работаем!» — заявила губернатор Югры. Сургутянин также пожаловался на пробки и устаревшую транспортную систему города. По его словам, с дач по воскресеньям невозможно добраться домой из-за перегруженности транспортных артерий. Ранее URA.RU писало о том, что жителю Сургута стало плохо во время встречи с губернатором ХМАО. Комарова потребовала вызвать ему скорую.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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