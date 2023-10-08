Губернатор ХМАО Наталья Комарова пресекла предложение об объединении Югры с Тюменской областью. На встрече с сургутянами один из жителей раскритиковал состояние городских дорог, а в качестве положительного примера привел Тюмень. Свой спич мужчина закончил идеей об объединении регионов «тюменской матрешки». Комарова предпочла сразу поставить точку в обсуждении этого вопроса, передает корреспондент URA.RU.
«Мы на этот вопрос тогда будем отвечать вам. В соответствии с Конституцией, Тюменская область, ЯНАО, ХМАО, ДНР, Московская область и так далее — равноправные субъекты Российской Федерации. Собрались и работаем!» — заявила губернатор Югры.
Сургутянин также пожаловался на пробки и устаревшую транспортную систему города. По его словам, с дач по воскресеньям невозможно добраться домой из-за перегруженности транспортных артерий.
Ранее URA.RU писало о том, что жителю Сургута стало плохо во время встречи с губернатором ХМАО. Комарова потребовала вызвать ему скорую.
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