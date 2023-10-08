Губернатор ХМАО ответила на предложение объединиться с Тюменской областью. Видео

Губернатор Комарова пресекла предложение объединить ХМАО и Тюменскую область

08 октября 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поставила точку в вопросе слияния «тюменской матрешки» (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова пресекла предложение об объединении Югры с Тюменской областью. На встрече с сургутянами один из жителей раскритиковал состояние городских дорог, а в качестве положительного примера привел Тюмень. Свой спич мужчина закончил идеей об объединении регионов «тюменской матрешки». Комарова предпочла сразу поставить точку в обсуждении этого вопроса, передает корреспондент URA.RU. «Мы на этот вопрос тогда будем отвечать вам. В соответствии с Конституцией, Тюменская область, ЯНАО, ХМАО, ДНР, Московская область и так далее — равноправные субъекты Российской Федерации. Собрались и работаем!» — заявила губернатор Югры. Сургутянин также пожаловался на пробки и устаревшую транспортную систему города. По его словам, с дач по воскресеньям невозможно добраться домой из-за перегруженности транспортных артерий. Ранее URA.RU писало о том, что жителю Сургута стало плохо во время встречи с губернатором ХМАО. Комарова потребовала вызвать ему скорую.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова пресекла предложение об объединении Югры с Тюменской областью. На встрече с сургутянами один из жителей раскритиковал состояние городских дорог, а в качестве положительного примера привел Тюмень. Свой спич мужчина закончил идеей об объединении регионов «тюменской матрешки». Комарова предпочла сразу поставить точку в обсуждении этого вопроса, передает корреспондент URA.RU. «Мы на этот вопрос тогда будем отвечать вам. В соответствии с Конституцией, Тюменская область, ЯНАО, ХМАО, ДНР, Московская область и так далее — равноправные субъекты Российской Федерации. Собрались и работаем!» — заявила губернатор Югры. Сургутянин также пожаловался на пробки и устаревшую транспортную систему города. По его словам, с дач по воскресеньям невозможно добраться домой из-за перегруженности транспортных артерий. Ранее URA.RU писало о том, что жителю Сургута стало плохо во время встречи с губернатором ХМАО. Комарова потребовала вызвать ему скорую.