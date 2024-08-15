Правительство пригрозило учредителям недобросовестных УК

Учредителей недобросовестных УК будут деквалифицировать
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Правительство усилит контроль за управляющими компаниями в многоквартирных домах
Правительство усилит контроль за управляющими компаниями в многоквартирных домах Фото:

Правительство России приняло решение усилить контроль за управляющими компаниями в многоквартирных домах. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому, устанавливаются меры ответственности для недобросовестных учредителей таких компаний. 

«В случае лишения управляющей компании лицензии, учредитель, доля которого в уставном капитале компании превышала 50%, будет вноситься в реестр дисквалифицированных лиц. Ранее туда вносился только генеральный директор этой УК», — сообщили в пресс-службе кабмина.

Также отмечается, что дискваливицированный глава УК не сможет становиться учредителем управляющей компании с долей в уставном капитале более 50%. Это, как сообщили в правительстве, поможет предотвратить возможные недобросовестные действия с его стороны. Это решение было принято в связи с необходимостью реализации новых норм жилкодекса, принятые в декабре 2023 года. 

Ранее сообщалось, что управляющие компании могут лишить права устанавливать тарифы за содержание общедомового имущества многоквартирных домов. Стоимость обслуживания предлагается установить благодаря технической документации.

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Правительство России приняло решение усилить контроль за управляющими компаниями в многоквартирных домах. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому, устанавливаются меры ответственности для недобросовестных учредителей таких компаний.  «В случае лишения управляющей компании лицензии, учредитель, доля которого в уставном капитале компании превышала 50%, будет вноситься в реестр дисквалифицированных лиц. Ранее туда вносился только генеральный директор этой УК», — сообщили в пресс-службе кабмина. Также отмечается, что дискваливицированный глава УК не сможет становиться учредителем управляющей компании с долей в уставном капитале более 50%. Это, как сообщили в правительстве, поможет предотвратить возможные недобросовестные действия с его стороны. Это решение было принято в связи с необходимостью реализации новых норм жилкодекса, принятые в декабре 2023 года.  Ранее сообщалось, что управляющие компании могут лишить права устанавливать тарифы за содержание общедомового имущества многоквартирных домов. Стоимость обслуживания предлагается установить благодаря технической документации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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