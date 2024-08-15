Правительство пригрозило учредителям недобросовестных УК

Правительство России приняло решение усилить контроль за управляющими компаниями в многоквартирных домах. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому, устанавливаются меры ответственности для недобросовестных учредителей таких компаний.
«В случае лишения управляющей компании лицензии, учредитель, доля которого в уставном капитале компании превышала 50%, будет вноситься в реестр дисквалифицированных лиц. Ранее туда вносился только генеральный директор этой УК», — сообщили в пресс-службе кабмина.
Также отмечается, что дискваливицированный глава УК не сможет становиться учредителем управляющей компании с долей в уставном капитале более 50%. Это, как сообщили в правительстве, поможет предотвратить возможные недобросовестные действия с его стороны. Это решение было принято в связи с необходимостью реализации новых норм жилкодекса, принятые в декабре 2023 года.
Ранее сообщалось, что управляющие компании могут лишить права устанавливать тарифы за содержание общедомового имущества многоквартирных домов. Стоимость обслуживания предлагается установить благодаря технической документации.
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