УК предлагают лишить права определять плату за содержание общего имущества

Управляющие компании могут лишить права устанавливать тарифы за содержание общедомового имущества многоквартирных домов. Стоимость обслуживания предлагается установить благодаря технической документации, следует из законопроекта, содержащего поправки в Жилищный кодекс РФ.
«Речь идет о плате за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержание, текущий ремонт, ЖКУ, а также взнос на капитальный ремонт. Стоимость предлагают рассчитывать с учетом технической документации на недвижимость, а не определять цену только по желанию управляющих компаний», — передает инициативу газета «Известия».
Законопроект должны внести в Госдуму уже 27 мая. Согласно пояснительной записке к нему, новые нормы необходимы для приведения к единообразию положений Жилищного кодекса страны, а также для установления объективной платы за общедомовое имущество.
Юрист КонфОП Диана Сорк в середине мая обратилось Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с предложением делать автоматический перерасчет платежей при оказании некачественных услуг ЖКХ. По словам экспертов, если инициативу примут, то это изменит качество оказываемых услуг в лучшую сторону.
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