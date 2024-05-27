УК предлагают лишить права определять плату за содержание общего имущества

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Законопроект должны внести в Госдуму 27 мая
Законопроект должны внести в Госдуму 27 мая Фото:

Управляющие компании могут лишить права устанавливать тарифы за содержание общедомового имущества многоквартирных домов. Стоимость обслуживания предлагается установить благодаря технической документации, следует из законопроекта, содержащего поправки в Жилищный кодекс РФ.

«Речь идет о плате за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержание, текущий ремонт, ЖКУ, а также взнос на капитальный ремонт. Стоимость предлагают рассчитывать с учетом технической документации на недвижимость, а не определять цену только по желанию управляющих компаний», — передает инициативу газета «Известия».

Законопроект должны внести в Госдуму уже 27 мая. Согласно пояснительной записке к нему, новые нормы необходимы для приведения к единообразию положений Жилищного кодекса страны, а также для установления объективной платы за общедомовое имущество.

Юрист КонфОП Диана Сорк в середине мая обратилось Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с предложением делать автоматический перерасчет платежей при оказании некачественных услуг ЖКХ. По словам экспертов, если инициативу примут, то это изменит качество оказываемых услуг в лучшую сторону.

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Управляющие компании могут лишить права устанавливать тарифы за содержание общедомового имущества многоквартирных домов. Стоимость обслуживания предлагается установить благодаря технической документации, следует из законопроекта, содержащего поправки в Жилищный кодекс РФ. «Речь идет о плате за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержание, текущий ремонт, ЖКУ, а также взнос на капитальный ремонт. Стоимость предлагают рассчитывать с учетом технической документации на недвижимость, а не определять цену только по желанию управляющих компаний», — передает инициативу газета «Известия». Законопроект должны внести в Госдуму уже 27 мая. Согласно пояснительной записке к нему, новые нормы необходимы для приведения к единообразию положений Жилищного кодекса страны, а также для установления объективной платы за общедомовое имущество. Юрист КонфОП Диана Сорк в середине мая обратилось Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с предложением делать автоматический перерасчет платежей при оказании некачественных услуг ЖКХ. По словам экспертов, если инициативу примут, то это изменит качество оказываемых услуг в лучшую сторону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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