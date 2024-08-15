ВС РФ зачистили Мартыновку от ВСУ и работают в Судже: заявления Алаудинова о ситуации под Курском

Алаудинов: Мартыновка зачищена от украинских диверсантов
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, алаудинов апти
Алаудинов сообщил о полной зачистке Мартыновки под Курском и таких же операциях в Черкасском Поречном и Русском Поречном Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов выступил с заявлениями о ситуации в Курской области. По его словам, Мартыновка была полностью защищена от формирований ВСУ. Такие же операции проводятся в Черкасском Поречном и Русском Поречном. Главные заявления Алаудинова насчет ситуации в Курской области — в материале URA.RU.

Зачистка населенных пунктов в Курской области от ВСУ

Апти Алаудинов сообщил о зачистке населенных пунктов в Курской области от ВСУ, в частности, Мартыновки. Операция проводится в рамках действий на суджанском направлении. Командир «Ахмата» уточнил, что, помимо Мартыновки, идет зачистка других населенных пунктов в Суджанском районе, включая Черкасское Поречное и Русское Поречное. В эфире телеканала «Россия-24» он также подчеркнул эффективность созданных заслонов, которые позволяют ВС РФ проводить зачистку.

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Противодействие ВСУ

Алаудинов отметил, что ВСУ направили значительные силы в Курскую область, около 12 тысяч человек. Он подчеркнул, что украинская сторона перебрасывает войска с передовой и использует резервы для наступления на российский регион. Командир спецназа подчеркнул, что ВС РФ осведомлены о переброске украинских резервов и находятся в состоянии готовности контролировать ситуацию.

Генерал-майор также прокомментировал ситуацию в Судже, указывая, что город не находится полностью под контролем ВСУ и в нем присутствуют российские формирования. На этом участке армия Росси сделала заслоны от ВСУ и защищают суджанское направление. Алаудинов выразил уверенность в скором ослаблении сил и техники противника, что, по его мнению, лишит ВСУ возможности сохранять инициативу в регионе.

Также Апти Алаудинов сообщал о том, что украинская армия не смогла взять Курскую область, поэтому поменяла тактику. Так, противник начал давить на российские войска «со всех щелей».

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Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов выступил с заявлениями о ситуации в Курской области. По его словам, Мартыновка была полностью защищена от формирований ВСУ. Такие же операции проводятся в Черкасском Поречном и Русском Поречном. Главные заявления Алаудинова насчет ситуации в Курской области — в материале URA.RU. Апти Алаудинов сообщил о зачистке населенных пунктов в Курской области от ВСУ, в частности, Мартыновки. Операция проводится в рамках действий на суджанском направлении. Командир «Ахмата» уточнил, что, помимо Мартыновки, идет зачистка других населенных пунктов в Суджанском районе, включая Черкасское Поречное и Русское Поречное. В эфире телеканала «Россия-24» он также подчеркнул эффективность созданных заслонов, которые позволяют ВС РФ проводить зачистку. Алаудинов отметил, что ВСУ направили значительные силы в Курскую область, около 12 тысяч человек. Он подчеркнул, что украинская сторона перебрасывает войска с передовой и использует резервы для наступления на российский регион. Командир спецназа подчеркнул, что ВС РФ осведомлены о переброске украинских резервов и находятся в состоянии готовности контролировать ситуацию. Генерал-майор также прокомментировал ситуацию в Судже, указывая, что город не находится полностью под контролем ВСУ и в нем присутствуют российские формирования. На этом участке армия Росси сделала заслоны от ВСУ и защищают суджанское направление. Алаудинов выразил уверенность в скором ослаблении сил и техники противника, что, по его мнению, лишит ВСУ возможности сохранять инициативу в регионе. Также Апти Алаудинов сообщал о том, что украинская армия не смогла взять Курскую область, поэтому поменяла тактику. Так, противник начал давить на российские войска «со всех щелей».
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