Озвучена новая средняя зарплата в Екатеринбурге

Средняя зарплата в Екатеринбурге с января по май выросла до 94 тысяч рублей. Об этом в ходе заседания коллегии администрации заявил замглавы города Дмитрий Ноженко, передает корреспондент URA.RU.
«В условиях относительной стабилизации инфляции и дефицита на рынке труда наблюдается рекордный рост заработной платы. В январе — мае 2024 года среднемесячная начисленная зарплата в среднем по организациям Екатеринбурга превысила 94 тысячи рублей. Это на 20,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года», — подчеркнул Дмитрий Ноженко.
При этом, добавил замглавы, ниже всего растет зарплата у екатеринбуржцев, занятых в сфере культуры и спорта. «Темп роста реальной зарплаты составил практически 112% по отношению к январю-маю 2023 года. Выше среднегородских растет она у работников сферы строительства, финансовой и страховой деятельности, торговых и обрабатывающих производств. Самые низкие темпы роста зарплаты отмечаются в административной деятельности и в организациях культуры и спорта», — отметил он.
Ранее замглавы Екатеринбурга рассказал, что в городе идет активное снижение уровня безработицы. Количество зарегистрированных граждан сократилось до 1600 человек.
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