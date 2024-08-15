Озвучена новая средняя зарплата в Екатеринбурге

Мэрия: в Екатеринбурге средняя зарплата превысила 94 тысячи рублей
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Зарплата активно растет в Екатеринбурге в отрасли строительства, отметил Дмитрий Ноженко Фото:

Средняя зарплата в Екатеринбурге с января по май выросла до 94 тысяч рублей. Об этом в ходе заседания коллегии администрации заявил замглавы города Дмитрий Ноженко, передает корреспондент URA.RU.

«В условиях относительной стабилизации инфляции и дефицита на рынке труда наблюдается рекордный рост заработной платы. В январе — мае 2024 года среднемесячная начисленная зарплата в среднем по организациям Екатеринбурга превысила 94 тысячи рублей. Это на 20,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года», — подчеркнул Дмитрий Ноженко.

При этом, добавил замглавы, ниже всего растет зарплата у екатеринбуржцев, занятых в сфере культуры и спорта. «Темп роста реальной зарплаты составил практически 112% по отношению к январю-маю 2023 года. Выше среднегородских растет она у работников сферы строительства, финансовой и страховой деятельности, торговых и обрабатывающих производств. Самые низкие темпы роста зарплаты отмечаются в административной деятельности и в организациях культуры и спорта», — отметил он.

Ранее замглавы Екатеринбурга рассказал, что в городе идет активное снижение уровня безработицы. Количество зарегистрированных граждан сократилось до 1600 человек.

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Средняя зарплата в Екатеринбурге с января по май выросла до 94 тысяч рублей. Об этом в ходе заседания коллегии администрации заявил замглавы города Дмитрий Ноженко, передает корреспондент URA.RU. «В условиях относительной стабилизации инфляции и дефицита на рынке труда наблюдается рекордный рост заработной платы. В январе — мае 2024 года среднемесячная начисленная зарплата в среднем по организациям Екатеринбурга превысила 94 тысячи рублей. Это на 20,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года», — подчеркнул Дмитрий Ноженко. При этом, добавил замглавы, ниже всего растет зарплата у екатеринбуржцев, занятых в сфере культуры и спорта. «Темп роста реальной зарплаты составил практически 112% по отношению к январю-маю 2023 года. Выше среднегородских растет она у работников сферы строительства, финансовой и страховой деятельности, торговых и обрабатывающих производств. Самые низкие темпы роста зарплаты отмечаются в административной деятельности и в организациях культуры и спорта», — отметил он. Ранее замглавы Екатеринбурга рассказал, что в городе идет активное снижение уровня безработицы. Количество зарегистрированных граждан сократилось до 1600 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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