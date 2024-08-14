Бастрыкин потребовал доклад о ЧП с ребенком из ХМАО, едва не выпавшим с 8 этажа

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по инциденту с ребенком из Нижневартовска (ХМАО), который остался без присмотра матери и свесился из окна восьмого этажа. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России».
«Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — сообщает канал. Следователи ХМАО проводят процессуальную проверку.
Ранее URA.RU писало, что мать ребенка могут лишить родительских прав. Силовики проводят проверку по статье 127 УК РФ «незаконное лишение свободы, поскольку вартовчанка привязала сына веревкой к мебели, когда оставила его одного дома.
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