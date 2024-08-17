Россия поддержит любое мирное решение Азербайджана и Армении

Россия поддержит любое решение, которое примут Азербайджан и Армения в рамках мирных переговоров. Как объяснил в интервью URA.RU завкафедрой международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов, для Москвы главное, чтобы стороны смогли договориться, и чтобы на Южном Кавказе наступила стабильность.
«Видя геополитические изменения в регионе, Россия готова поддержать любое решение, которое примут Азербайджан и Армения. Никто из региональных игроков не хочет, чтобы на Южном Кавказе разразился новый конфликт. Движение к мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией идет, пусть медленно, но важно, что стороны вышли на тот уровень, когда спорные вопросы решаются довольно быстро», — полагает Ниязов.
Эксперт отмечает, что масла в огонь в отношения Азербайджана и Армении подливает Франция. Запад требует скорейшего заключения мирного договора. Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев настаивает, чтобы отказ от территориальных претензий Еревана к Баку были зафиксированы на уровне Конституции Армении. «Запад требует скорейшего заключения мирного договора, чтобы Армения оказалась в выигрышном положении и вышла из экономической изоляции. Ему нужны гарантии, что в будущем Армения не вернется к этому вопросу», — отметил Ниязи Ниязов.
Президент РФ Владимир Путин 18-19 августа посетит Баку с госвизитом. В 2024 году это уже третья встреча Путина и Алиева.
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