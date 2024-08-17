Зачем Путину третья за год встреча с Алиевым

Политолог Ниязов раскрыл главные темы переговоров президентов России и Азербайджана

17 августа 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин 19 августа проведет третьи за год переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым Фото: пресс-служба президента РФ Президент Владимир Путин 18—19 августа посетит Баку с госвизитом. Это будет его третья встреча в 2024 году с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как объяснил в интервью URA.RU завкафедрой международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов, кризис в отношениях с Арменией, растущий интерес Запада к Южному Кавказу, напряженность на Ближнем Востоке подталкивают президентов к регулярным контактам. Внешне стабильная военно-политическая обстановка в регионе может обостриться. — Ниязи Сабирович, президент Путин 19 августа посетит Азербайджан. Лидеры встречаются регулярно. Какие вопросы остаются нерешенными? Президент Азербайджана Ильхам Алиев приезжал в Москву на 50-летие БАМа, который курировал в свое время его отец Гейдар Алиев Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Визит президента Путина в Баку, думаю, в первую очередь, связан с решением региональных проблем. Речь идет как о политических, так и об экономических темах. Например, фактически открыто говорится о том, что Азербайджан будет способствовать поставкам российского газа на международные рынки, используя свою газотранспортную систему, так называемый Южный газовый коридор. Частью двусторонних отношений России и Азербайджана, напомню, является совместный проект транспортного коридора «Север — Юг», в котором также участвует Иран. — Есть ли какие-то сложности в реализации проекта? Иран продвигает идею активнее использовать Каспий для организации перевозок по коридору «Север — Юг» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Остается незавершенной железнодорожная ветка на Севере Ирана «Решт — Астара», на достройку которой Россия, напомню, выделила в 2023 году кредит в размере 1,3 млрд евро. Но иранской стороне на самом деле хотелось бы, чтобы большая часть грузов по этому коридору поступала в страну не по железной дороге через Азербайджан, а по Каспию: условно, чтобы поезда доходили до Астрахани, дальше — по морю до северных портов Ирана. Для Тегерана это важно с точки зрения развития регионов, которые находятся на Южном побережье Каспийского моря. Но этот путь имеет свои сложности, особенно в зимний период, когда Каспий неспокойный, и мореходство очень рискованно. Поэтому для устойчивых грузоперевозок железная дорога, на что делают акцент Россия и Азербайджан, — более безопасный и рентабельный вариант. Статья по теме Путин с помощью БАМа укореняет идею героизации в России — Может ли этому проекту помешать растущая напряженность на Ближнем Востоке? Имею в виду возможную эскалацию конфликта между Ираном и Израилем после убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании? — Ситуация действительно находится в подвешенном состоянии. Но в Иране конфликт с Израилем, если он примет затяжной характер, никому не нужен. Да и страны, которые лежат между Ираном и Израилем — Ирак, Иордания, Саудовская Аравия — тоже в этом не заинтересованы, как и в том, чтобы Иран начал играть в Исламском мире ключевую роль в случае победы в этом конфликте — у них собственные политические и экономические интересы. И для проекта «Север — Юг», конечно, такой конфликт ничего хорошего не несет, а только усложнит его реализацию. — Если вернуться на Южный Кавказ. У России и Азербайджана проблемный сосед — Армения. В 2020 году после обострения Карабахского конфликта Россия выступила гарантом в мирных переговорах. На текущем этапе какие вопросы стоят перед Путиным и Алиевым на этом треке? Премьер-министр Армении Никол Пашинян все больше дистанцируется от России Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Действительно, Запад очень активно работает сегодня с Арменией. Клубок противоречий там нарастает. До недавнего времени Армения закупала оружие у России, причем в кредит, сейчас начала сотрудничать с Индией. До сих пор Ереван заявлял, что у него нет денег на вооружение, поэтому мы продавали ему в кредит, а сейчас деньги нашлись. Эти поставки идут через территорию Ирана, что нас не может не беспокоить. В России, конечно, этим недовольны. Кстати, Азербайджан у России всегда покупал оружие за реальные деньги, а не в долг, и по мировым ценам. Армения уходит от внутрирегиональных контактов. России, Азербайджану, тем же Ирану и Турции, конечно, хотелось бы, чтобы в этом регионе вопросы решались согласованно со всеми игроками, чтобы внутри региона не было «чужих». Армения решила обойти всех, вовлечь в эти отношения Запад. Хотя, напомню, это началось не с Пашиняна, а с президентов Роберта Кочаряна, затем — Армена Саркисяна. Пашинян пришел уже на подготовленную почву ориентации Еревана на Запад и охлаждения отношений с Россией. — А Россия сейчас сохраняет какую-то роль в контактах Армении и Азербайджана по урегулированию их конфликта, которые начались осенью 2020 года? Президент Франции Эммануэль Макрон внес самый большой вклад в разлад отношений Еревана с Москвой и Баку, говорит эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Видя геополитические изменения в регионе, Россия готова поддержать любое решение, которое примут Азербайджан и Армения. Москва по-прежнему заинтересована в этом, поскольку понимает, почему этого не происходит, почему нормализация отношений затягивается. В первую очередь, причина — во вмешательстве в этот процесс Франции, которая якобы поддерживает Армению, а в реальности препятствует заключению мира. — Можно ли говорить, что визит Путина в Баку — это еще один шаг к урегулированию конфликта, к сохранению стабильности на Южном Кавказе? Россия делала все, чтобы ситуация по Нагорному Карабаху разрешилась мирным путем, теперь — только наблюдает за переговорами Еревана и Баку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Да. Более того, никто из региональных игроков не хочет, чтобы на Южном Кавказе разразился новый конфликт. Движение к мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией идет, пусть и медленно. Но важно, что стороны вышли на тот уровень, когда спорные вопросы решаются довольно быстро. Тем более что Армения в этом тоже заинтересована: Еревану нужно, чтобы границы открылись, и экономика заработала. Поэтому там идет работа над изменением Преамбулы к Конституции — из нее должны быть исключены территориальные претензии к Азербайджану (относительно Нагорного Карабаха). Запад требует скорейшего заключения мирного договора, чтобы Армения оказалась в выигрышном положении и вышла из экономической изоляции. Но Азербайджан настаивает на том, что сначала должны быть приняты поправки в Конституцию: Алиев требует, чтобы все территориальные претензии Еревана к Баку были сняты, а это возможно только с изменением Конституции. Ему нужны гарантии, что в будущем Армения не вернется к этому вопросу. — По Зангезурскому коридору, если правильно понимаю, вопросы остаются? Статья по теме Путин ищет баланс в Закавказье — Да, остаются. Пашинян предложил там создать «перекресток мира». Но открытие Зангезурского коридора возможно будет только после заключения мирного договора. И это будет уже новый этап ведения переговоров. — Армения, получается, главная точка напряженности на Кавказе, требующая особого внимания России? Даже в Грузии с «законом об иноагентах» не поддались давлению США. — Армения, да, остается точкой напряженности, но по Грузии не стоит сильно обнадеживаться — осенью там выборы, и неизвестно, чем они закончатся. Значительная часть населения страны, особенно молодежь не поддерживает правящую партию «Грузинская мечта». Страна этнически неоднородна, и в разных регионах, по-разному относятся к «Грузинской мечте» и ее лидерам. Поэтому ситуация там сложная, и многое может измениться уже этой осенью. — Это еще больше акцентирует внимание Путина и Алиева на вопросах региональной безопасности? — Безусловно. — В 2022 году Путин и Алиев подписали декларацию о союзничестве. Она касается в том числе вопросов в военной сфере. Документ работает? Россия является одним из крупнейших поставщиков вооружения в Азербайджан Фото: Михаил Калянов © URA.RU — Он не только работает, но и имеет хороший потенциал к дальнейшему развитию. Слава богу, реальных угроз для наших стран, чтобы полноценно ввести его в действие с точки зрения военного сотрудничества, сейчас нет. С экономической точки зрения, декларация исполняется всесторонне. И я вижу, что в политических кругах Азербайджана наблюдается тенденция к тому, что развитие отношений с Россией воспринимается как одно из приоритетных направлений внешней политики. Москву там считают важнейшим политическим и экономическим партнером и союзником. Именно союзником — так же, как и Турцию. Для Азербайджана Россия и Турция — это две силы, которые помогают Баку проводить сбалансированную и независимую от Запада, а где-то и от Востока, внешнюю политику. — Что дает России это союзничество? Ведь, насколько помню, у нас подобная декларация была подписана и с Арменией еще в далеком 2000-м? — Союзничество с Азербайджаном — это прежде всего гарантия стабильности на Южном Кавказе, что важно, учитывая нашу общую границу. А что касается российско-армянской декларации о союзничестве, это иная ситуация. Документ был подписан в другой геополитической обстановке: скажем честно, эта декларация (как минимум, со стороны армянской элиты) была против Турции. Статья по теме Россия опередила Турцию после выборов в Баку Сейчас Турция, несмотря на то что она член НАТО, несмотря на мощное давление Запада, предпочитает выстраивать хорошие отношения с Россией и во многих вопросах пытается играть самостоятельную роль. Последняя информация — Анкара хочет отделить свою систему противовоздушной обороны от НАТОвской ПВО. Это не означает, что Турция выйдет из НАТО, но это серьезные намерения. Плюс в целом процессы, идущие на постсоветском пространстве, дополняют друг друга, усиливают союзнические отношения России и Азербайджана и дальше будут развиваться по нарастающей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Владимир Путин 18—19 августа посетит Баку с госвизитом. Это будет его третья встреча в 2024 году с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как объяснил в интервью URA.RU завкафедрой международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов, кризис в отношениях с Арменией, растущий интерес Запада к Южному Кавказу, напряженность на Ближнем Востоке подталкивают президентов к регулярным контактам. Внешне стабильная военно-политическая обстановка в регионе может обостриться. — Ниязи Сабирович, президент Путин 19 августа посетит Азербайджан. Лидеры встречаются регулярно. Какие вопросы остаются нерешенными? — Визит президента Путина в Баку, думаю, в первую очередь, связан с решением региональных проблем. Речь идет как о политических, так и об экономических темах. Например, фактически открыто говорится о том, что Азербайджан будет способствовать поставкам российского газа на международные рынки, используя свою газотранспортную систему, так называемый Южный газовый коридор. Частью двусторонних отношений России и Азербайджана, напомню, является совместный проект транспортного коридора «Север — Юг», в котором также участвует Иран. — Есть ли какие-то сложности в реализации проекта? — Остается незавершенной железнодорожная ветка на Севере Ирана «Решт — Астара», на достройку которой Россия, напомню, выделила в 2023 году кредит в размере 1,3 млрд евро. Но иранской стороне на самом деле хотелось бы, чтобы большая часть грузов по этому коридору поступала в страну не по железной дороге через Азербайджан, а по Каспию: условно, чтобы поезда доходили до Астрахани, дальше — по морю до северных портов Ирана. Для Тегерана это важно с точки зрения развития регионов, которые находятся на Южном побережье Каспийского моря. Но этот путь имеет свои сложности, особенно в зимний период, когда Каспий неспокойный, и мореходство очень рискованно. Поэтому для устойчивых грузоперевозок железная дорога, на что делают акцент Россия и Азербайджан, — более безопасный и рентабельный вариант. — Может ли этому проекту помешать растущая напряженность на Ближнем Востоке? Имею в виду возможную эскалацию конфликта между Ираном и Израилем после убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании? — Ситуация действительно находится в подвешенном состоянии. Но в Иране конфликт с Израилем, если он примет затяжной характер, никому не нужен. — Если вернуться на Южный Кавказ. У России и Азербайджана проблемный сосед — Армения. В 2020 году после обострения Карабахского конфликта Россия выступила гарантом в мирных переговорах. На текущем этапе какие вопросы стоят перед Путиным и Алиевым на этом треке? — Действительно, Запад очень активно работает сегодня с Арменией. Клубок противоречий там нарастает. До недавнего времени Армения закупала оружие у России, причем в кредит, сейчас начала сотрудничать с Индией. До сих пор Ереван заявлял, что у него нет денег на вооружение, поэтому мы продавали ему в кредит, а сейчас деньги нашлись. Эти поставки идут через территорию Ирана, что нас не может не беспокоить. В России, конечно, этим недовольны. Кстати, Азербайджан у России всегда покупал оружие за реальные деньги, а не в долг, и по мировым ценам. — А Россия сейчас сохраняет какую-то роль в контактах Армении и Азербайджана по урегулированию их конфликта, которые начались осенью 2020 года? — Видя геополитические изменения в регионе, Россия готова поддержать любое решение, которое примут Азербайджан и Армения. Москва по-прежнему заинтересована в этом, поскольку понимает, почему этого не происходит, почему нормализация отношений затягивается. В первую очередь, причина — во вмешательстве в этот процесс Франции, которая якобы поддерживает Армению, а в реальности препятствует заключению мира. — Можно ли говорить, что визит Путина в Баку — это еще один шаг к урегулированию конфликта, к сохранению стабильности на Южном Кавказе? — Да. Более того, никто из региональных игроков не хочет, чтобы на Южном Кавказе разразился новый конфликт. Движение к мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией идет, пусть и медленно. Но важно, что стороны вышли на тот уровень, когда спорные вопросы решаются довольно быстро. Тем более что Армения в этом тоже заинтересована: Еревану нужно, чтобы границы открылись, и экономика заработала. Поэтому там идет работа над изменением Преамбулы к Конституции — из нее должны быть исключены территориальные претензии к Азербайджану (относительно Нагорного Карабаха). — По Зангезурскому коридору, если правильно понимаю, вопросы остаются? — Да, остаются. Пашинян предложил там создать «перекресток мира». Но открытие Зангезурского коридора возможно будет только после заключения мирного договора. И это будет уже новый этап ведения переговоров. — Армения, получается, главная точка напряженности на Кавказе, требующая особого внимания России? Даже в Грузии с «законом об иноагентах» не поддались давлению США. — Армения, да, остается точкой напряженности, но по Грузии не стоит сильно обнадеживаться — осенью там выборы, и неизвестно, чем они закончатся. Значительная часть населения страны, особенно молодежь не поддерживает правящую партию «Грузинская мечта». Страна этнически неоднородна, и в разных регионах, по-разному относятся к «Грузинской мечте» и ее лидерам. Поэтому ситуация там сложная, и многое может измениться уже этой осенью. — Это еще больше акцентирует внимание Путина и Алиева на вопросах региональной безопасности? — Безусловно. — В 2022 году Путин и Алиев подписали декларацию о союзничестве. Она касается в том числе вопросов в военной сфере. Документ работает? — Он не только работает, но и имеет хороший потенциал к дальнейшему развитию. Слава богу, реальных угроз для наших стран, чтобы полноценно ввести его в действие с точки зрения военного сотрудничества, сейчас нет. С экономической точки зрения, декларация исполняется всесторонне. И я вижу, что в политических кругах Азербайджана наблюдается тенденция к тому, что развитие отношений с Россией воспринимается как одно из приоритетных направлений внешней политики. Москву там считают важнейшим политическим и экономическим партнером и союзником. Именно союзником — так же, как и Турцию. Для Азербайджана Россия и Турция — это две силы, которые помогают Баку проводить сбалансированную и независимую от Запада, а где-то и от Востока, внешнюю политику. — Что дает России это союзничество? Ведь, насколько помню, у нас подобная декларация была подписана и с Арменией еще в далеком 2000-м? Сейчас Турция, несмотря на то что она член НАТО, несмотря на мощное давление Запада, предпочитает выстраивать хорошие отношения с Россией и во многих вопросах пытается играть самостоятельную роль. Последняя информация — Анкара хочет отделить свою систему противовоздушной обороны от НАТОвской ПВО. Это не означает, что Турция выйдет из НАТО, но это серьезные намерения. Плюс в целом процессы, идущие на постсоветском пространстве, дополняют друг друга, усиливают союзнические отношения России и Азербайджана и дальше будут развиваться по нарастающей.