Стала известна новая причина смерти Навального*

СК: политик умер в результате «комбинированного заболевания»
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Телесные повреждения на теле были из-за непрямого массажа сердца и искусственного дыхания Фото:
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Навальный* скончался в колонии

Алексей Навальный* умер в результате «комбинированного заболевания». Следственный комитет России прислал супруге** Алексея документы о его смерти. Ранее следствие полагало, что он умер из-за тромба.

«Причиной смерти указано „комбинированное заболевание“ с сопутствием хронических заболеваний и наличием в трахее золотистого стафилококка, состояние привело к гипертоническому кризу, отеку сердечной мышцы и мозга», — говорится в документе Следственного комитета. Также в документе указывается, что телесные повреждения на теле были из-за непрямого массажа сердца и искусственного дыхания.

Алексей Навальный* умер 16 февраля в колонии. Предварительной причиной смерти называли оторвавшийся тромб.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

**Юлия Навальная внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Алексей Навальный* умер в результате «комбинированного заболевания». Следственный комитет России прислал супруге** Алексея документы о его смерти. Ранее следствие полагало, что он умер из-за тромба. «Причиной смерти указано „комбинированное заболевание“ с сопутствием хронических заболеваний и наличием в трахее золотистого стафилококка, состояние привело к гипертоническому кризу, отеку сердечной мышцы и мозга», — говорится в документе Следственного комитета. Также в документе указывается, что телесные повреждения на теле были из-за непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. Алексей Навальный* умер 16 февраля в колонии. Предварительной причиной смерти называли оторвавшийся тромб. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов **Юлия Навальная внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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