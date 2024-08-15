Стала известна новая причина смерти Навального*

Алексей Навальный* умер в результате «комбинированного заболевания». Следственный комитет России прислал супруге** Алексея документы о его смерти. Ранее следствие полагало, что он умер из-за тромба.
«Причиной смерти указано „комбинированное заболевание“ с сопутствием хронических заболеваний и наличием в трахее золотистого стафилококка, состояние привело к гипертоническому кризу, отеку сердечной мышцы и мозга», — говорится в документе Следственного комитета. Также в документе указывается, что телесные повреждения на теле были из-за непрямого массажа сердца и искусственного дыхания.
Алексей Навальный* умер 16 февраля в колонии. Предварительной причиной смерти называли оторвавшийся тромб.
*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
**Юлия Навальная внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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