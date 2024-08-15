Слуцкий даст 5 млн рублей за поимку военных ВСУ в Курской области

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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, слуцкий леонид
Леонид Слуцкий объявил награду за поимку украинских военных Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в пять миллионов рублей за поимку украинских военных, которые издевались над российским пенсионером в Курской области. Об этом депутат сообщил в своих соцсетях.

«За поимку ВСУшников, которые глумились над пожилым жителем Курской области, объявлена награда в пять млн рублей. О вознаграждении объявил лидер ЛДПР Слуцкий в своем telegram-канале», — написали в telegram-канале URA.RU.

Кадры с инцидентом были опубликованы военкором Александром Коцом. На видео украинские солдаты насмехаются над пожилым мужчиной. Пенсионеру кричали: «Эй, русский Иван! Иди пей водка!». Личность одного из военнослужащих ВСУ была установлена — это 38-летний Василий Данилюк из Ивано-Франковской области.

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в пять миллионов рублей за поимку украинских военных, которые издевались над российским пенсионером в Курской области. Об этом депутат сообщил в своих соцсетях. «За поимку ВСУшников, которые глумились над пожилым жителем Курской области, объявлена награда в пять млн рублей. О вознаграждении объявил лидер ЛДПР Слуцкий в своем telegram-канале», — написали в telegram-канале URA.RU. Кадры с инцидентом были опубликованы военкором Александром Коцом. На видео украинские солдаты насмехаются над пожилым мужчиной. Пенсионеру кричали: «Эй, русский Иван! Иди пей водка!». Личность одного из военнослужащих ВСУ была установлена — это 38-летний Василий Данилюк из Ивано-Франковской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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