Слуцкий даст 5 млн рублей за поимку военных ВСУ в Курской области

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в пять миллионов рублей за поимку украинских военных, которые издевались над российским пенсионером в Курской области. Об этом депутат сообщил в своих соцсетях.
«За поимку ВСУшников, которые глумились над пожилым жителем Курской области, объявлена награда в пять млн рублей. О вознаграждении объявил лидер ЛДПР Слуцкий в своем telegram-канале», — написали в
Кадры с инцидентом были опубликованы военкором Александром Коцом. На видео украинские солдаты насмехаются над пожилым мужчиной. Пенсионеру кричали: «Эй, русский Иван! Иди пей водка!». Личность одного из военнослужащих ВСУ была установлена — это 38-летний Василий Данилюк из Ивано-Франковской области.
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